Mihai Stoica se afla în direct în timp ce la TV rulau imagini cu jucătorii de la Levski Sofia și Universitatea Craiova, care ieșiseră pe teren înainte de meci.

Mihai Stoica, uimit de echipamentul purtat de jucătorii de la Levski Sofia

Oficialul de la FCSB a intervenit în discuția care se derula și, uimit de ce a văzut la TV, a criticat felul în care s-au prezentat jucătorii bulgarilor.

Concret, MM Stoica s-a arătat uluit de faptul că echipamentul de prezentare al bulgarilor de la Levski Sofia este format dintr-o pereche de pantaloni scurți și un tricou simplu, care nu conținea nici măcar însemnele echipei.

”Iartă-mă puțin. Ați mai văzut așa ceva? Ăștia sunt fotbaliști? Nu ai cum, așa ceva nu există! Nu am mai văzut. Niciun însemn al clubului, nimic. Zici că au ieșit niște băieți de la internat. Nu ai cum, așa ceva!

La Craiova nu este cazul, acolo se acordă foarte multă atenție acestui aspect”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.