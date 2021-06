"Am venit cu sufletul, dar nu stiu daca raman!" Steliano Filip, ultimul dinamovist care ameninta cu plecarea

Fundasul stanga ar putea parasi clubul la doar cateva luni dupa revenire.

Problemele se tin scai de dinamovisti, iar fanii din DDB fac tot posibilul pentru ca formatia din Stefan cel Mare sa nu dispara. Totusi, fotbalistii par ca nu mai au rabdare, iar ultimul care ofera un ultimatul verbal este Steliano Filip, om de baza in partea a doua a sezonului trecut.

"Nu vreau sa vorbesc de bani. Auzeam discutii ca sunt neplatiti cu lunile. Nu mai stiau baietii prin ce luni au fost platiti. Este o situatie foarte dificila, nu stiu ce o sa fie, cine o sa ramana. E clar ca ne putem teme de insolventa, pentru ca pare clar ca asta se doreste. Situatia este de asa natura incat sunt fortati. Ar fi pacat, pentru ca pe final de campionat am facut jocuri bune si am incheghat un grup frumos.

Ne dorim continuitate, care nu se poate obtine fara liniste. Nu stiu daca raman, eu mi-as dori. Am venit cu sufletul, nu se pune problema de bani, pentru ca am avut si am oferte mult mai bune financiar. Sper sa se rezolve, pentru ca altfel este greu. Nu o poti duce la nesfarsit asa", a spus Steliano Filip pentru Telekomsport.