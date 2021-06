La Dinamo s-a depasit inimaginabilul! Cortacero nu investeste niciun ban, dar convoaca actionarii! Scrisoarea cu pretentiile pe care le are spaniolul

Ibericul care detine Dinamo a cerut o convocare a adunarii extraordinare a actionarilor.

Pablo Cortacero nu a mai fost zarit de luni bune la Dinamo, cu toate ca la fiecare interventie publica, spaniolul isi anunta intoarcerea la clubul din Stefan cel Mare. Luni, potrivit FANATIK, inainte cu cateva ore de inceperea sedintei Consiliului de Administratie, Cortacero a solicitat printr-o scrisoare o convocare a adunarii extraordinare a actionarilor.

"Stimati domni,



In numele companiei Lotus Perfect Products SRL, proprietarul a 72,8% din SC DINAMO 1948 SA, in conformitate cu legea societatilor de capital si in virtutea puterilor pe care le detin, va scriu pentru a solicita ca, odata evaluata situatia dificila actuala a clubului, sa procedati cat mai curand posibil la convocarea unei adunari extraordinare a actionarilor in care urmatoarele puncte de ordine pot fi discutate urgent:

1 – Demiterea actualilor membri ai consiliului de administratie al companiei SC DINAMO 1948 SA si alegerea de noi membri in consiliul de administratie al acestuia.

2 – Discutie privind situatia economica a companiei si prezentarea si adoptarea de propuneri pentru viabilitatea si stabilitatea viitoare a companiei si a clubului.

In speranta ca aceasta cerere va putea fi procesata urgent si adunarea extraordinara a actionarilor convocata in cel mai scurt timp legal posibil,

Cele mai bune ganduri,

Lotus Perfect Products SRL

Pablo Manuel Fernandez Cortacero

Presedinte", este scrisoare pe care Pablo Cortacero a inaintat-o membrilor Consiliului de Administrarie.

Aceasta rugaminte a spaniolului vine chiar in perioada cand Dinamo poate inregistra o premierea negativa. Clubul din Stefan cel Mare este pe cale de a intra in insolventa a doua oara intr-un an. Dusan Uhrin insa, o vede ca pe cea mai buna optiune pentru Dinamo, multumindu-se cu faptul ca se pot face transferuri.

"Intram in insolventa, e 90%. Dar este mai bine pentru Dinamo, asa putem transfera jucatori. Voi astepta sa vad ce se intampla. E sigur ca intram in insolventa. Am avut o intalnire cu fanii. Va fi insolventa, vom vedea apoi ce se va intampla. Este un proces, dar nu pot discuta despre asta. Trebuie sa asteptam sa se incheie. Cred ca e cea mai buna optiune pentru Dinamo, pentru ca asa vom putea transfera jucători", a declarat antrenorul lui Dinamo.