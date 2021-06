Dinamo, aproape de revenirea in Champions League! EHF i-a inclus pe "dulai" pe lista posibilelor formatii care vor fi invitate in cea mai puternica competitie a lumii

Visul faniilor formatiei dinamoviste e aproape sa devina realitate.

Echipa de handbal masculin a clubului Dinamo a avut performante remarcabile in ultimele sezoane, dominand intrecerea pe plan intern intr-un mod categoric, reusind chiar in urma cu 2 ani sa castige titlul de campioana chiar pe terenul marii rivale de la Steaua.

"Dulaii" nu s-au oprit aici, iar evolutiile fantastice din cupele europene nu au ramas neremarcate, iar fanii s-au indreptat spre aceasta formatie, atmosfera din sala din Stefan cel Mare fiind irespirabila mai la toate partidele cu formatii din alte campionate.

Dupa ce in 2020 i s-a interzis intalnirea de vis din Champions League contra celor de la PSG in optimi, dupa ce au spulberat totul in cale, fiind singura echipa ramas in competitie care era neinvinsa, Dinamo ar putea primi o invitatie pentru partiparea in sezonul 2021-2022 al Champions League, dupa cum scrie in comunicatul emis de EHF.



Formatul a fost schimbat incepand cu sezonul precedent, fiind 10 formatii care sunt participante sigure, iar celelalte 6 locuri fiind ocupate pe baza de invitatie din partea EHF, dupa o cerere in prealabil a mai multor echipe.