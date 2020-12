"Am un sentiment neplacut. Nu ma intrebati de arbitru, intrebati pe altcineva!" Ce spune Toni Petrea dupa 0-2 la Cluj

Toni Petrea spune ca FCSB a fost echipa mai buna la Cluj, in ciuda scorului de pe tabela.

Antrenorul FCSB refuza sa discute arbitrajul, dar si stilul de joc al rivalei. Stelistii merg sa bata Craiova in derby-ul de vineri.

"Am controlat jocul in cea mai mare parte a lui, in final a trebuit sa ne declaram invinsi. E un sentiment neplacut, mai avem doua meciuri si trebuie sa le gestionam foarte bine si sa obtinem maximum din ele. Sunt prea suparat sa vorbesc de arbitraj, sa decida cine trebuie, sa se ia masurile de rigoare. Intrebati pe altcineva.

Nu vreau sa spun nimic de jocul CFR-ului. Avem doua meciuri foarte dificile pana la finalul anului, sper sa le castigam pe amandoua. Greseala lui Darius Olaru de la gol e una de joc, se intampla in timpul unui meci sa faci astfel de lucruri. O sa vedem ce s-a intamplat si o sa luam deciziile corecte", a spus Petrea la Digisport.