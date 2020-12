CFR Cluj - FCSB, LIVE TEXT, de la 21:00 | DERBY-ul etapei in Liga 1! Ros-albastrii se pot distanta la 9 puncte de rivala din Cluj. Toni Petrea are 7 victorii consecutive pe banca

Urmarim si comentam impreuna CFR Cluj - FCSB pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Derby-ul din runda a 13-a a Ligii 1 este programat in aceasta seara de la 21:00.

FCSB merge in deplasare la campioana Romaniei si incearca sa obtina a opta victorie consecutiva din acest sezon si totodata sa se distanteze la 9 puncte de CFR Cluj.

Edi Iordanescu va fi la doar al treilea meci de la revenirea in Gruia. O victorie cu Poli Iasi (0-2 in deplasare) si o infrangere cu Young Boys (2-1 in deplasare) sunt primele rezultate obtinute de Edi Iordanescu pe banca CFR-ului.

La capitolul intalnirilor directe, cele doua echipe s-au duelat deja de trei ori in 2020 si de fiecare data, CFR Cluj a fost cea care s-a impus. Mai mult, clujenii au batut-o pe FCSB fara sa primeasca gol in aceste ultime trei partide (1-0, 1-0, 0-2).

Ultimul succes al ros-albastrilor in deplasare cu CFR se intampla in august 2014.

Echipa antrenata de Toni Petrea are parte de un start de sezon excelent si se afla pe prima pozitie in Liga 1, cu 30 de puncte dupa 12 meciuri jucate. Pe locul secund se afla Universitatea Craiova, cu 28 de puncte, iar pe trei este CFR Cluj, cu 24 de puncte.

Ros-albastrii au de departe cel mai bun atac din campionat, reusind sa inscrie 34 de goluri, mai mult decat Craiova si CFR adunat (17 si 14).

De partea cealalta, clujenii se pot lauda cu cea mai buna defensiva, reusind sa incaseze doar 6 goluri (la fel ca Universitatea Craiova), insa ramane de vazut daca defensiva va ramane la fel de solida si dupa plecarea lui Dan Petrescu.

"Intalnim un adversar redutabil. O echipa formata din jucatori experimentati, jucatori cu foarte multe meciuri in cupele europene, care joaca de ceva timp impreuna. Cu siguranta va fi un meci de lupta, sper sa ne ridicam la nivelul partidei si sa facem tot ce depinde de noi ca sa castigam.

Am vazut meciurile de cand s-a schimbat antrenorul. Din punctul meu de vedere sunt intr-o revenire de forma. Au jucat destul de bine si la Iasi si in Europa, din pacate au ratat calificarea in minutele de prelungire. Acum au toate motivele sa fie concentrati pe competitia interna si sunt convins ca meciul de maine va fi foarte disputat.

E devreme sa spunem daca s-a schimbat ceva in jocul lor. Au trecut doua meciuri. Cu siguranta noul antrenor va vrea sa isi puna amprenta asupra evolutiei echipei si a jocului in sine. Vom vedea pe parcurs ce se va intampla.

Cred ca sunt mai multe echipe angrenate in lupta pentru titlu, nu doar CFR. Pe noi ne intereseaza sa acumulam cat mai multe puncte. Faptul ca am putea avea un avans si mai mare fata de CFR nu este decat un lucru imbucurator.

Vom vedea ce se va intampla in jocul de maine seara si dupa ne vom gandi la ce urmeaza. Sunt jocuri la trei zile, dar nu e nicio problema. Am mai disputat meciuri in acest ritm si sper sa o facem cat mai bine", a spus Toni Petrea la conferinta de presa.

CFR Cluj vine dupa eliminarea usturatoare din Europa League. Echipa a parasit competitia in faza grupelor, dupa ce a fost invinsa in ultima runda de Young Boys, scor 2-0.

"Ne-a afectat pe toti ce s-a intamplat in Europa League. E clar. Trebuie sa depasim acest moment, timpul nu ne asteapta. E foarte greu sa regeneram echipa, dar trebuie sa gasim mijloacele necesare. Eu spun ca intalnim nu doar o echipa foarte valoroasa a competitiei, cu multa calitate individuala, ci echipa momentului, care vine dupa 7 victorii consecutive.Este echipa care are de departe cel mai bun atac, vedeti ce spun cifrele, are dublul golurilor marcate de urmaritoare. E o echipa care are multa calitate individuala, jucatori extrem de talentati.

FCSB are o mobilitate foarte buna, ataca excelent pozitional.Ei au si mai multe zile in fata noastra pentru a pregati aceasta confruntare. E un joc pe care trebuie sa il castigam, trebuie sa ne apropiem si sa recuperam distanta fata de echipele fruntase. In mod cert, o sa-mi asum rezultatul", a declarat Edi Iordanescu.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Manea, Burca, Vinicius, Camora - Itu, Hoban, Djokovic - Deac, Rondon, Costache

Antrenor: Edi Iordanescu

FCSB: Vlad - Cretu, Miron, Cristea, Briceag - Morutan, Simion, Olaru - Man, Bus, Coman

Antrenor: Toni Petrea