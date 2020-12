Contra isi da INTERZIS la FCSB! Ce spune despre preluarea echipei daca Becali l-ar cauta

Contra e liber de contract, dar nu se gandeste sa-i ia locul lui Toni Petrea la FCSB.

Fostul antrenor de la Dinamo spune ca nu ar lua niciodata in calcul o propupunere de la Gigi Becali. Sentimentele sale pentru Dinamo sunt puternice.

"Am fost mereu dinamovist. Nu sunt dusman inversunat al FCSB-ului, dar sunt un adversar al lor. Exista rivalitatea asta pe care o am si eu fata de FCSB. N-as accepta niciodata vreo oferta de la FCSB. Niciodata n-as face asta", a spus Contra pentru gsp.ro.

Becali n-ar putea sa-l sensibilizeze indiferent de oferta: "Nu m-as duce nici daca m-ar suna Gigi. Nu cred ca suntem compatibili din niciun punct de vedere. Nu neaparat cu Becali, ci cu ce am eu in minte. Nu am putea colabora", explica antrenorul lui Dinamo.