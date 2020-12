BREAKING NEWS | Era dat ca si TRANSFERAT la FCSB, dar acum a intrat Craiova pe fir! Ce lovitura vor sa ii dea oltenii lui Gigi Becali

Universitatea Craiova este gata sa faca un transfer important pentru lupta la titlu.

Craiova este favorita sa il transfere pe bosniacul Daniel Graovac (27 de ani). Fundasul a fost la un pas sa semneze cu FCSB in urma cu cateva luni, insa acum are sanse mari sa se duca la rivala Universitatea Craiova, anunta Pro Sport.

Mihai Rotaru, patronul echipei din Banie, cauta intariri pentru a se putea lupta la titlu cu FCSB si CFR Cluj, iar fundasul Astrei poate reprezenta un plus defensiv pentru formatia antrenata de Corneliu Papura.

Graovac a evoluat 12 meciuri pentru Astra in acest sezon si are o cota de piata de 900.000 de euro.

FCSB l-a achizitionat recent pe Risto Radunovic de la Giurgiu, iar presedintele Dani Coman declara ca orice fotbalist al Astrei este transferabil in acest moment:

"Orice jucator este transferabil. In ultimii ani am transferat multi jucatori. Am obtinut sume importante. Am gasit de fiecare data variante sa-i inlocuim.

Nu va fi nicio problema, orice jucator este transferabil contra unei sume normale pentru valoarea lui", spunea Dani Coman.

Graovac a fost adus de astra in 2019, de la Vojovodina. De-a lungul carierei a mai evoluat la la Novi Grad, Dinamo Zagreb (echipa de juniori), Mouscron, Zrinjski Mostar si Zeljeznicar.