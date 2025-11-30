Șut și Miculescu au marcat pentru roș-albaștri, iar Larie a redus din diferență după un penalty care a încins spiritele.



Faza din minutul 37 a provocat cele mai mari discuții. Tănasă a căzut în careu după un duel cu Târnovanu, iar arbitrul Rareș Vidican a indicat imediat punctul cu var. Portarul FCSB-ului a protestat vehement și a încercat să-i explice centralului că a atins mingea înainte de a intra în contact cu atacantul Farului.



Darius Olaru a revăzut faza controversată din Farul - FCSB și a reacționat imediat



La finalul partidei, Darius Olaru a fost întrebat despre acea fază și și-a spus răspicat părerea.



„Din poziția din care am fost eu, mi se pare că nu a fost penalty. Mi se pare că atinge mingea, că după îl atinge și pe adversar, dar atinge prima dată mingea”, a declarat căpitanul roș-albaștrilor.



„Ne-am dorit această victorie și per total am meritat. Este un obiectiv și Cupa, trebuie să câștigăm și să luăm cele trei puncte”, a continuat mijlocașul.



În urma victoriei de la Constanța, FCSB a urcat temporar pe locul 9, cu 24 de puncte. Echipa lui Charalambous poate coborî pe 10 dacă U Cluj va câștiga meciul cu Universitatea Craiova, programat luni, 1 decembrie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

