Meciul este programat în această seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Farul Constanța – FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro

Campioana României pare că nu se regăsește în acest sezon și, după 17 etape, roș-albaștrii sunt doar pe locul 10 în clasamentul din Superliga României, cu 21 de puncte, la o distanță uriașă de liderul Rapid, care a ajuns la 38 de puncte.

FCSB speră însă că va reuși să ajungă pe loc de play-off pentru a-și putea juca șansa până la capăt. O victorie cu Farul Constanța îi poate propulsa pe roș-albaștri chiar lângă locurile de play-off, însă bineînțeles, asta dacă echipa patronată de Gigi Becali va fi ajutată și de jocul rezultatelor.

De cealaltă parte, Farul, sub comanda lui Ianis Zicu, este deocamdată pe locul șase în ierarhie, cu 26 de puncte.

În tur, constănțenii s-au impus cu 2-1 în fața celor de la FCSB, cu un gol marcat în minutul 10 al prelungirilor de Alexandru Ișfan. Astfel, campioana României speră la o revanșă și, de ce nu, la o victorie de moral, având în vedere că FCSB vinde după încă un eșec european, scor 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad.

Clasamentul din Superliga României

