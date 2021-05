Anunt soc al lui Grozavu dupa ce a creat distrugatorul de la Sfantu Gheorghe! Poate pleca la finalul campionatului. Grozavu o inteapa pe FCSB: "Au avut doua suturi si au fost goluri"

Grozavu si-a felicitat jucatorii dupa 2-2 cu FCSB. Sepsi a condus echipa de pe locul 2 pana in final, cand Buziuc si Tanase i-au adus un punct echipei lui Becali.

"N-am ce sa le reprosez. Un pic suparat sunt, am fi putut sa castigam meciul asta. Mi-e ciuda pentru jucatori. Am facut o partida fantastica. Dar nu am ce sa le zic, ii felicit pe jucatorii mei pentru ce au aratat, sunt minunati, jos palaria. Nu a fost relaxare, a fost o lipsa de concentrare. E si vina mea, am facut o schimbare in linia de aparare, aici eu sunt vinovat. Mai avem doua jocuri, vreau sa le abordam in aceeasi maniera. Pentru ce au aratat azi baietii, jos palaria, ce pot sa le reprosez?

Au fost doua momente de imaturitate care ne-au costat. Dar am fost superiori. In afara de goluri, cred ca FCSB n-a avut nimic. Cred ca noi am mai avut un penalty neacordat in prima repriza. Au avut sprijin asa cum numai echipele mari pot sa aiba", a spus Grozavu la conferinta de presa.

Antrenorul care a dus-o anul trecut pe Sepsi in finala Cupei, iar in acest sezon a urcat-o pana pe 3 in Liga 1 isi termina contractul cu Sepsi in vara. Grozavu vrea sa ramana.

"Nu pot sa spun ca raman 100%. Avem discutii cu conducerea, trebuie sa ne organizam foarte rapid. Se termina campionatul, vine urmatorul. Imi doresc foarte mult sa raman aici, sper sa ajungem la un numitor comun", a comentat Grozavu la Digisport.