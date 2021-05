"Sase, vine un nou sezon fara titlu". Mihai Mironica dupa seara neagra a FCSB: "Becali a desfiintat doua pozitii vitale in fotbal, cele de antrenor principal si director sportiv. Le-a cumulat el pe toate"

FCSB s-a luptat cat a putut la Sfantu Gheorghe, a smuls un punct cu doua goluri frumoase, dar nicio clipa nu a dat impresia cu adevarat ca poate castiga aceasta batalie cu Sepsi.

De fapt, FCSB n-a reusit sa invinga falanga lui Grozavu in toate cele 4 infruntari din acest campionat.

Era atat de previzibil acest nou esec al celor de la FCSB cu Sepsi, pentru ca egalul e un esec in acest context al luptei cu CFR pentru titlu. FCSB nu are lot de campioana, nu mai are forta de cand rivalele au apelat la controalele anti-doping, iar metodele de pregatire sunt puse sub semnul intrebarii cand vedem cum jucatorii lui Petrea cad ca spicele si se accidenteaza pe capete.

In apararea echipei bucurestene se tot invoca indisponibilitatile, dar Sepsi are o lista si mai mare de indisponibilitati decat FCSB si totusi ce banca au avut gazdele, ce schimbari a putut face Grozavu. Rezervele Golofca si Petrila au facut primul gol, o alta rezerva, Purece, a dat o pasa importanta la celalalt gol. Realitatea este ca Sepsi si CFR, ba chiar si Craiova au loturi mai bune decat FCSB. Becali are un prim 11 valoros, dar mai putine alternative decat alte formatii. Cel mai bogat om din fotbal, cu cele mai mari incasari din fotbal, nu are, de exemplu, cel mai mare fond de salarii din Liga 1 si, pana la urma, lucrurile astea se vad de cateva sezoane in care CFR a triumfat.

Tanase a confirmat si in aceasta partida ca este cel mai bun atacant roman. Insa, in seria absurditatilor de la FCSB se inscrie si retragerea lui Tanase in linia de mijloc cand el avea 23 de goluri in acest sezon si l-a marcat si pe al 24-lea in acest meci. Nu, Lewandowski, Immobile, Benzema nu sunt niciodata retrasi la mijloc intr-un meci. Asta e, Tanase este de departe golgeterul campionatului si tu, cand ai o echipa schioapa in ofensiva in play-off, pe terenul unei formatii atat de solide cum este Sepsi, nu-l retragi pe cel mai bun jucator de atac decat daca esti masochist.

Dar Gigi Becali este un masochist. A desfiintat doua pozitii vitale in fotbal, cele de antrenor principal si director sportiv. Le-a cumulat el pe toate. Ca un dictator cuprins de betia puterii, mai ramane sa-si faca si calul senator, ca sa preluam un exemplu clasic. Lutu are carnet de antrenor, se prefigureaza la orizont descalecarea lui pe banca dupa ce va cadea capul lui Petrea.

Sepsi mai are meciuri cu Academica si Botosani. Are toate sansele sa fie cea mai buna echipa din play-off. Daca era ca-n Argentina, cu campioane pentru Apertura si Clausura, Sepsi merita un titlu de campioana a play-off-ului.