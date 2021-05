Ilie Dumitrescu s-a luat de Becali in direct! "Doar jucatorii sunt vinovati, Gigi? Tu nu esti cu schimbari, cu ce faci tu pe-acolo?!" Ce raspuns i-a dat patronul FCSB: "Ce sa-mi asum, ba?"

Gigi Becali a fost luat la intrebari dupa discursul pe care l-a avut live dupa Sepsi 2-2 FCSB.

Ilie Dumitrescu i-a reprosat lui Becali implicarea in strategia tactica a echipei. Becali nu-si imputa nimic si spune ca fotbalul e doar o afacere pentru el. Gigi spune ca are dreptate, altfel "nu ar avea FCSB 10 milioane de euro in cont".

Dialogul pe care l-au avut Ilie Dumitrescu si Gigi Becali in direct la Digisport:

Dumitrescu: Doar jucatorii sunt vinovati, Gigi? Tu nu esti vinovat deloc?

Becali: De ce sa fiu eu vinovat?

Dumitrescu: In speta asta... cu schimbari, cu ce faci tu pe-acolo!

Becali: Pai, eu vreau sa castig bani. Nu? Asta e vina mea! Asta e politica mea. Tineri ca sa castig bani. Nu am indeplinit obiectivul, ca vreau sa iau 100 de milioane. O sa vina si competitia mare. Poate anul asta, poate la anul...

Dumitrescu: Tu nu-ti asumi absolut nimic! La rezultate foarte bune, tu esti ala care face tot!

Becali: Pai, si acum, nu sunt in lupta? Eu sunt multumit si acum. Am luat 11 milioane pe Man, sunt multumit. In insolventa, ca Dinamo, era mai bine?

Dumitrescu: Ca afacere, esti foarte bine, da. N-o sa ajungi ca Dinamo.

Becali: Ma obligati voi sa-mi asum? E bine asa, care-i problema?! Mi-am spus parerea despre jucatori! Nu a gresit. Asta e calitatea lui emotionala! Ce sa fac eu cu Olaru? Emotia! A dat toate mingile la adversar. Ce sa le fac daca sunt accidentati? Eu vreau bani multi, sute de milioane. Eu fac o afacere.

Dumitrescu: Trebuie sa-ti asumi si tu...

Becali: Ce sa-mi asum, ba? Cui sa asum? Mie? Cui? Mie sa-mi asum? Si acum am facut foarte bine. Jucatorii sunt acolo. Au murit Morutan si Olaru? Nu, sunt acolo! Eu imi fac analiza. E politica mea sa nu pierd bani. Tot fotbalul pierde bani, eu nu! Faceti voi, daca vreti.