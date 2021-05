Calculele apocalipsei pentru FCSB! Cu o victorie la Botosani, CFR e campioana. AICI ai toate calculele de titlu inaintea ultimelor doua etape

FCSB s-a incurcat la Sepsi si i-a usurat CFR-ului drumul spre un nou titlu de campioana.

In urma egalului dintre Sepsi si FCSB, scor 2-2, CFR Cluj a devenit favorita la castigarea titlului in acest sezon.

Cum isi poate adjudeca CFR Cluj titlul. Trupa lui Edi Iordanescu are la dispozitie doua variate

Cea mai simpla ar fi sa se impuna la Botosani, iar in aceasta situatie ar deveni campioana, deoarece in cazul in care ar pierde in ultima etapa, cu FCSB, ar beneficia de pe urma faptului ca gruparea "ros-albastra" a primit jumatate de punct la injumatatirea punctelor.

Mai complicat ar fi daca CFR Cluj ar pierde la Botosani, iar FCSB ar castiga meciul de pe teren propriu, cu Universitatea Craiova. Dar si in aceasta situatie CFR sta la mana ei, deoarece ar avea nevoie de doar un punct in meciul cu FCSB pentru a castiga titlul.

Clasament playoff Liga 1

1. CFR Cluj 8m 48p.

2. FCSB 8m 45p.

3. Sepsi OSK 8m 37p.

4. Universitatea Craiova 8m 37p.

5. FC Botosani 8m 31p.

6. Clinceni 8m 29p.