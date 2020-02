"Am facut un joc foarte prost! Nu meritam victoria!" Florin Tanase este TRANSANT dupa jocul slab facut de FCSB cu Clinceni. Ce spune capitanul

FCSB nu are cel mai bun start de an. Echipa antrenata de Bogdan Vintila a remizat, pe teren propriu, cu Academica Clinceni, facand un pas gresit in lupta pentru titlu cu CFR Cluj. Prestatia jucatorilor lui Vintila a fost modesta, iar Florin Tanase, capitanul lui FCSB, a fost extrem de transant la adresa echipei dupa meciul slab facut.

"Nu a mers nimic, am facut un joc foarte foarte prost si nu meritam victoria in aceasta seara. Normal ca se complica lucrurile in clasament. Cand nu bati Clinceni acasa, nu stiu daca mai poti sa speri la campionat.

Cei care s-au gandit la corectitudinea meciului sa isi vada de echipele lor.

Tot jocul trebuie schimbat, nu mai jucam nimic din ce jucam anul trecut, pana in decembrie, trebuie sa analizam foarte bine jocul acesta, pentru ca avem multe de invatat din el.

Nu, nu am avea o problema cu echipele care joaca aglomerat in aparare, dar cand nu joci absolut deloc nu ai cum sa iti creezi ocazii de a marca, doar prin faze fixe, ceva de genul, dar noi nu prea marcam din faze fixe si era mai greu.

Daca jucam tot asa nu avem nicio sansa la titlu. Trebuie schimbata atitudinea, pentru meciul cu Dinamo si sa analizam ce nu facem bine pe faza ofensiva si sa facem lucrurile asa cum le faceam pana in decembrie.

Suntem foarte dezamagiti dupa acest rezultat, dar eu sper sa lucram bine saptamana aceasta si sa spalam aceasta rusine in derby-ul cu Dinamo. Nu stiu ce sa zic despre Dinamo, ca e in play-out. Conteaza sa castigam noi. Nu vedeti ca noi nu castigam cu echipele din play-out?

Mi-as dori din tot sufletul sa castigam cu Dinamo dupa mult timp, ii asteptam pe suporteri in numar cat mai mare si sper sa ne ridicam la inaltimea lor.

Am jucat pe mai multe posturi, nu trebuie sa caut alibi, am facut cu totii un meci foarte slab in aceasta seara", a declarat Florin Tanase la finalul meciului.