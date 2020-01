EXCLUSIV | Analiza post cu post. Ce au facut Man, Coman si Tanase in primul meci al FCSB-ului in 2020 VIDEO REZUMAT

FCSB a pierdut primul amical al iernii contra lui FC Basel, scor 1-0.

Bogdan Vintila a folosit doua echipe diferite in cele doua reprize ale primei partide din perioada de pregatire. Chiar daca Basel se afla pe final de cantonament si e mai bine pregatita fizic, acest lucru nu s-a vazut neaparat si pe teren, ros-albastrii dominand partida la acest capitol.

In prima repriza, Balgradean nu a avut ce sa apere, el dirijand mai mult colegii in faza de aparare. Jucatorii din aparare s-au descurcat bine, Pantiru participand la multe actiuni ofensive. El a fost laudat si incurajat sla fiecare faza de catre managerul echipe, Mihai Stoica. Cretu a urcat si el in atac, dar s-a si aparat exact: el ramane favorit in lupta cu Manea pentru postul de titular.

Iulian Cristea a fost imbatabil la jocul aerian, facand un cuplu perfect cu Planic. Elvetienii au fost blocati la fiecare faza si nu au ajuns sa aiba faze periculoase de poarta.

Planic a avut multe urcari cu mingea la picior si a fost extrem de sigur in aparare. El a fost incurajat pe tot parcursul partidei de Bogdan Vintila, care i-a transmis sa fie totusi mai combinativ. La jumatatea reprizei, i-a speriat pe cei din staff dupa ce a incasat o talpa si a parut ca s-a accidentat din nou.

Ovidiu Popescu nu mai este Lampard, este Valverde. Asa l-au poreclit spectatorii prezenti in tribunele bazei de pregatire din Spania. El a jucat simplu, Vintila obligandu-l sa joace din maximum 2 atingeri. De asemenea, a oprit multe atacuri pe care cei de la Basel incercau sa le construiasca la mijlocul terenului.

Oaida a fost ceva mai ofensiv decat Ovidiu Popescu, a interceptat multe mingi si a fost activ in faza de constructie.

Morutan, care a evoluat ca mijlocas central, a avut cateva sclipiri de geniu de-a lungul reprizei si a scos adversari din joc cu driblingurile sale.

Florinel Coman a jucat in extrema dreapta, iar pe final a ajuns in centrul atacului, in spatele lui Tanase. Driblinguri, schimbari de directie, pase dintr-o atingere, le-a facut pe toate, debusolandu-i pe aparatorii elvetieni. A avut un singur sut pe poarta, iar atunci cand a ajuns la stadion a dat impresia ca nu s-a trezit cum trebuie, fiind somnoros la ora 10:30, ora de start a partidei.

Dennis Man a incercat foarte multe actiuni in partea dreapta, sprijinit de Morutan, si a fost capat de linie pentru toate actiunile de poarta. Atacantul a pierdut multe mingi si a gresit des pase usoare.

Capitanul echipei, Tanase, a jucat varf, insa a stat totusi mai retras ca de obicei. El a fost extrem de nervos in timpul meciului, sarind la bataie dupa fiecare fault incasat. Nu a avut nicio actiune spre poarta sau finalizare.

Repriza a doua a adus un alt 11 pe teren.

Vlad a fost nesigur in interventii, iar incercarile lui in a-l pune pe Adi Popa pe contraatac nu au fost reusite. A avut noroc la o bara a elvetienilor, dar nu a putut interveni la golul inscris din careu pe finalul meciului.

Manea a incercat sa ajute atacul si sa-si puna in valoarea coechipierii, dar centrarile lui nu au fost deloc periculoase, apararea elvetiana reusind sa le respinga pe toate.

Momcilovic a fost folosit ca fundas stanga si a gresit decisiv la golul lui Basel, chiar daca mingea trebuia data afara de elvetieni dupa un fault nesanctionat de arbitru. Momcilovic s-a incurcat in minge ceea ce a dus la recuperarea ei rapida si la primirea singurului gol al partidei.

Filip, capitanul din a doua repriza, a jucat fundas central si a intervenit hotarat la fiecare minge. El a facut echipa in centrul apararii cu Perianu, care a avut numeroase faze in care a iesit cu mingea la picior. De admirat curajul acestuia, la cei 17 ani ai sai, nu s-a ferit sa ia actiuni pe cont propriu. Totusi, a avut probleme de pozitionare in teren, dar a fost ajutat de Filip cu sfaturi chiar in timpul meciului.

Nedelcu a stopat multe actiuni ale celor de la Basel si le-a dat emotii celor din staff cand s-a accidentat la piciorul stang. Vintila a vrut sa-l introduca din nou pe Cristea, pentru a nu risca nimic, dar mijlocasul defensiv si-a revenit rapid. Acesta a avut si un spre poarta, mult insa pe langa. Dupa meci, a fost asteptat de selectionerul Mirel Radoi.

Olaru, noul Teixeira, a jucat pe postul de mijlocas ofensiv, avand multe actiuni de poarta, dar care nu au pus mari probleme apararii elvetiene.

Adi Popa a batut excelent o lovitura libera obtinuta de Olaru, insa mingea a trecut milimetric pe langa vinclul din stanga portii. Nu a avut centrari reusite din banda si a pierdut numeroase mingi.

Adrian Nita, nascut pe 8 martie 2003, e cel care ori de cate ori ii prinde pe cei de la Dinamo la grupa lui de varsa le marcheaza multe goluri. El a fost faultat in atac, atunci cand arbitrul nu a fluierat, iar Basel a inscris pe contraatac.

Robert Dumitru, revenit dupa imprumutul de la Clinceni, e unul dintre preferatii lui Mihai Stoica. A jucat in extrema dreapta si a avut un sut periculos din afara careului, una dintre putinele mari ocazii ale FCSB-ului.

FCSB a jucat combinativ, cel putin in prima repriza, atunci cand Basel nu a reusit sa tina prea mult de minge. E cert ca este nevoie de un atacant de careu pentru ca toate actiunile ofensive nu s-au incheiat cu sut sau cu ocazie periculoasa.