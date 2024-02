Mircea Sandu regretă că a colaborat cu Gică Hagi! Motivul invocat de fostul președinte al FRF

Motivul nu are legătură cu lipsa de încredere în calitățile de antrenor ale lui Hagi, ci cu presiunea la care „Regele” a fost supus odată cu preluarea selecționatei tricolore.

Potrivit lui Mircea Sandu, Gică Hagi ar fi evoluat mult mai repede ca antrenor dacă nu ar fi preluat naționala în 2001.

O victorie și un rezultat de egalitate a obținut Gică Hagi pe banca naționalei României.

„Pentru omul Gică Hagi și partenerul meu de la Sportul Studențesc, îmi pare rău. I-am stricat un pic din drumul pe care trebuia să-l parcurgă. Atâta presiune a fost… Să nu uităm că echipa pregătită de Gică a bătut Ungaria, a făcut un meci bun în Slovenia.

Sandu, cuvinte mari despre selecționerul Gică Hagi

Ei (n.r. - antrenorii) au dreptate când spun că ori iau o echipă de la zero, ori nu o iau. Dacă o iei de la zero îți faci echipa, pregătirea, lotul. Dacă se mai avea răbdare un an și jumătate – doi cu Gică Hagi, ar fi fost și azi la echipa națională. Poate exagerez, dar a condus-o extraordinar de bine”, a spus Mircea Sandu, la „Un podcast”.

După despărțirea de naționala României, Gică Hagi le-a pregătit pe Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua (acum FCSB) și Viitorul (acum Farul Constanța).

Două titluri de campion și-a trecut Gică Hagi în palmares pe banca Viitorului/Farului Constanța (sezoanele 2016-2017 și 2022-2023).

