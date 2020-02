Ultima ora! Cristian Tanase revine in Liga 1! Cu cine semneaza mijlocasul roman

Fotbalistul revine pentru a doua oara in Liga 1, dupa ce sezonul precedent a jucat la FCSB.

FC Voluntari spera sa ramana in Liga 1, iar Robert Gherghe, membru in Consiliul de Administratie al clubului, a spus ca ilfovenii pregatesc un transfer de marca. Conform informatiilor GSP, ar fi vorba de Cristian Tanase.

"Este o lupta contracronometru pentru noi. Transferurile facute de noi in aceasta iarna sunt o surpriza pentru iubitorii fotbalului. In pauza de iarna echipa se resusciteaza de fiecare data. Nu vom retrograda nici in acest an! Nu-mi place sa folosesc astfel de cuvinte, dar pregatim o bomba! Veti vedea un international roman cu multe meciuri in nationala Romaniei. Sunt sanse mari sa ajunga in aceste zile la Voluntari. E trecut de 30 de ani, a fost vandut pe multi bani in trecut, are multa experienta si va ajunge aici", a declarat Gherghe pentru GSP.

Tanase a jucat ultima data la Giresunspor, echipa din liga secunda a Turciei.

Voluntari i-a mai adus in aceasta iarna pe Vlad Morar(Panetolikos), Eric(Viitorul), Moussa Sanoh(Gaz Metan), Alexandru Pascanu(CFR Cluj) si Valentin Cojocaru(Viitorul). Ultimii 3 au venit sub forma de imprumut. Ilfovenii se afla pe ultima pozitie a Ligii 1, cu doar 11 puncte dupa 22 de meciuri disputate.