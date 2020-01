ISI PIERDE BECALI FAVORITUL? Oferta de ultima ora pentru Tanase: ce echipa ISTORICA il vrea

Becali i-a concediat pe Manea si Salomao. Nedelcu e si el aproape de transfer. Mol Vidi si Rapid Viena se bat pentru el.

Nu sunt singurii care pot pleca. Becali a dezvaluit ca negociaza si transferul lui Gnohere in zona Golfului. Adevarata lovitura ar putea veni insa de la unul dintre favoritii sai! Din informatiile obtinute de www.sport.ro, FCSB a primit o oferta din partea lui Stuttgart pentru imprumutul lui Florin Tanase (25 de ani). Nemtii il vor temporar pe capitanul FCSB, urmand sa faca o oferta de transfer definitiv in vara, daca acesta va confirma. Pe Becali nu-l incanta varianta imprumutului si asteapta o propunere concreta de transfer pentru a vedea daca il lasa sau nu sa plece pe Tanase.

Patronul FCSB il evalueaza pe Tanase la 5 milioane de euro. Tanase a mai fost in atentia lui New York Red Bulls in vara anului trecut.

Fosta campioana a Germaniei, Stuttgart e acum in liga a 2-a. Dupa 19 etape, VfB e pe locul 3 in 2. Bundesliga, cu 34 de puncte, 3 sub liderul Arminia Bielefeld.