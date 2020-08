BREAKING NEWS: FCSB tocmai l-a dat pe unul dintre marcatorii din masacrul cu Dinamo! O noua plecare decisa de Becali

Gigi Becali a renuntat la unul dintre fotbalistii de care se declara impresionat in urma cu cateva saptamani.

FCSB l-a cedat pentru un sezon la Clinceni pe Cristi Dumitru. Atacantul de 18 ani revine la Academica dupa jumatate de an la FCSB. Crescut in centrul de la Berceni, Dumitru a prins 5 meciuri in playoff si 3 in Cupa Romaniei. Dumitru a si marcat un gol in turul semifinalei cu Dinamo, acum doua luni, in victoria obtinta cu pustii de FCSB in Stefan cel Mare cu 3-0.



Clinceniul are meci tare in prima etapa a noului sezon, contra campioanei CFR.