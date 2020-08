Revine Reghecampf la FCSB?! Toni Petrea nu a evitat raspunsul: "Am lucrat atata timp impreuna!"

FCSB va debuta astazi in noul sezon al Ligii 1, in deplasare la Astra Giurgiu, de la ora 21:00.

FCSB incepe un nou sezon in Liga 1, iar pe banca ros-albastrilor se afla Toni Petrea, fostul secund al lui Laurentiu Reghecampf.

Toni Petrea este in fata primului sau sezon ca antrenor principal si FCSB are ca obiectiv cucerirea titlului in Liga 1 dupa 6 ani de pauza.

Desi Petrea a fost numit in functia de antrenor principal, in ultimul timp s-a tot vehiculat o posibila revenire a lui Reghecampf la FCSB. Antrenorul ros-albastrilor nu a evitat subiectul, insa spune ca postul sau este asigurat in acest moment:

"Tin legatura cu Laurentiu Reghecampf, am lucrat atatia ani impreuna. Din ce stiu mai are contract un an cu Al Wasl.

Nu cred ca se pune problema despre asa ceva in momentul de fata. Nu am vorbit nimic despre o eventiala revenire. Momentan sunt aici si nu stiu ce va fi in viitor", a declarat Toni Petrea la conferinta de presa a FCSB-ului.