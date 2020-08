Si-a anuntat RETRAGEREA in DIRECT! "Am trecut prin multe. Nu ma fac antrenor pentru ca nu-mi place sa ma cert!" Ce spune jucatorul trecut pe la Rapid si FCSB

Mihai Roman (35 de ani) a anuntat la finalul partidei Arges 2-3 Botosani ca acesta va fi ultimul sau sezon ca fotbalist.

Roman a anuntat la finalul meciului cu Arges ca acesta va fi ultimul sau sezon in Liga 1. Accidentarile pe care le-a avut de-a lungul carierei l-a facut sa ia aceasta decizie si spera sa ramana sanatos pana la finalul acestui campionat.

Mijlocasul exclude varianta antrenoratului pentru viitor:

"Cred ca acest an o sa fie si ultimul, pentru ca am trecut prin multe, am avut multe accidentari grave.

Sper sa reusesc sa fiu sanatos si anul acesta si vom vedea. Nu m-am gandit ce o sa fac. Antrenor sigur nu o sa fiu pentru ca nu imi place sa ma cert cu nimeni. Sunt un baiat mai linistit si cred ca antrenoratul nu ma tine", a spus Mihai Roman la Digi Sport.

Mihai Roman: "Mergem in Kazakhstan sa ne calificam!"

Botosani va merge in Kazakhstan saptamana viitoare, pentru duelul din turul 1 preliminar al Europa League cu Ordabasy

"Au terminat la 4 puncte in spatele Astanei, care este o echipa foarte puternica. Cu siguranta va fi un meci dificil. Mergem pana la capat si speram sa ne calificam. Cu siguranta este si o deplasare lunga, apoi avem meci dupa 2 zile. O sa fie greu, dar important e sa ne intoarcem calificati de acolo", a mai spus Mihai Roman.