Alexandru Musi (22 de ani), aripa stânga a lui Dinamo, a criticat durata mare de așteptare pentru deciziile VAR după victoria categorică a echipei sale, scor 5-1, împotriva Universității Craiova.
Reacția lui Alexandru Musi după Dinamo - Universitatea Craiova 5-1
Musi a înscris golul de 2-0 din partida de pe arena „Arcul de Triumf” și a avut o reușită anulată ulterior după intervenția VAR.
Extrema „câinilor” a transmis că trebuie să se găsească o soluție pentru ca timpul de așteptare pentru intervențiile arbitrajului video să fie redus.
Musi: „Se stă foarte mult și la VAR”
„Sincer, nu mă așteptam. Noi am intrat în teren, am știut ce avem de făcut și am dat totul pentru Dinamo. În fotbal, se și pierde.
Cu Petrolul toată lumea a văzut că am dominat meciul. Am fost echipa mai bună. A fost penalty-ul acela care nu a fost, în opinia mea. Trebuie să învățăm. În viitor o să ne fie bine. Se mai poate și mai bine. E un nou început pentru noi. La fiecare meci trebuie să aducem victoria. E între mine și Armstrong cu ce-l răsplătesc pentru pasa de la golul doi.
Nu știu ce să zic despre întreruperi. Se stă foarte mult și la VAR. Trebuie să se găsească o metodă să fie mai rapid. Astăzi am câștigat, a fost în favoarea noastră și este OK”, a spus Alexandru Musi, la flash-interviu.
Caseta meciului
Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-1, campioana en-titre, Universitatea Craiova, în a doua etapă din Superligă.
- Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia (Benavides 80'), Pascual, Stoinov, Opruţ (Răzvan Radu 87') - Alberto Soro, Armstrong (Tarbă 65'), Mărginean, Cîrjan (Cr. Mihai 88') - Al. Pop (Hintsa 64'), A. Musi. Antrenor: Nuno Campos
- Universitatea Craiova: R. Sava - Al. Creţu, Stevanovic, Badelj - Samuel Teles, T. Băluţă (Cicâldău 69'), Mekvabishvili (Bancu 46'), Webster (Carlos Mora 37') - D. Matei (Băsceanu 66'), Nsimba, Etim (Tavares 46'). Antrenor: Filipe Coelho
- Au marcat: Soro 8', Musi 29', Al. Pop 59', Cîrjan 76' (pen), Pascual 90+2' / Nsimba 50'
- Cartonaşe galbene: D. Irimia 32', Armstrong 36' / Bancu 86'
- Cartonaş roşu: Juraj Badelj (Universitatea Craiova) min. 45+6'
- Arbitri: Istvan Kovacs - Marius Marica, Ferencz Tunyogi
- Arbitri VAR: Marcel Bîrsan - Sebastian Gheorghe