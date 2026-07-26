În minutul 35 al jocului, Istvan Kovacs i-a solicitat crainicului arenei „Arcul de Triumf” să avertizeze că va trimite cele două la vestiare, dacă o parte a fanilor dinamoviști nu va înceta să îl jignească pe atacantul Steven Nsimba (30 de ani).
Steven Nsimba, victima rasismului la Dinamo - Universitatea Craiova 5-1
Vârful campioanei en-titre a reclamat situația neplăcută la care a fost supus către centralul din Carei și acesta a luat atitudine.
„Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, vă rugăm să nu recurgeți la scandări rasiste. La următorul moment de genul acesta, Istvan Kovacs va trimite ambele echipe la vestiare”, a transmis crainicul.
La flash-interviu, Steven Nsimba a dezvăluit că s-a mai confruntat cu probleme asemănătoare când a jucat împotriva lui Dinamo și lui Rapid, însă Kovacs a fost primul arbitru care a luat atitudine.
Nsimba: „Arbitrilor nu le-a păsat”
„Nu e prima oară când mi se întâmplă asta la București. S-a întâmplat și contra lor (n.r.- celor de la Dinamo) pe Arena Națională, dar și împotriva celor de la Rapid.
Arbitrii nu au făcut nimic atunci, acum e prima oară când se întâmplă. Sincer, nu vreau să vorbesc despre asta. Da, și atunci le-am spus arbitrilor ce se întâmpla, dar nu le-a păsat”, a transmis Nsimba.
Caseta meciului
Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-1, campioana en-titre, Universitatea Craiova, în a doua etapă din Superligă.
- Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia (Benavides 80'), Pascual, Stoinov, Opruţ (Răzvan Radu 87') - Alberto Soro, Armstrong (Tarbă 65'), Mărginean, Cîrjan (Cr. Mihai 88') - Al. Pop (Hintsa 64'), A. Musi. Antrenor: Nuno Campos
- Universitatea Craiova: R. Sava - Al. Creţu, Stevanovic, Badelj - Samuel Teles, T. Băluţă (Cicâldău 69'), Mekvabishvili (Bancu 46'), Webster (Carlos Mora 37') - D. Matei (Băsceanu 66'), Nsimba, Etim (Tavares 46'). Antrenor: Filipe Coelho
- Au marcat: Soro 8', Musi 29', Al. Pop 59', Cîrjan 76' (pen), Pascual 90+2' / Nsimba 50'
- Cartonaşe galbene: D. Irimia 32', Armstrong 36' / Bancu 86'
- Cartonaş roşu: Juraj Badelj (Universitatea Craiova) min. 45+6'
- Arbitri: Istvan Kovacs - Marius Marica, Ferencz Tunyogi
- Arbitri VAR: Marcel Bîrsan - Sebastian Gheorghe