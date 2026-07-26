Ionuț Rada vede un fotbalist de la FCSB la națională, dacă îndeplinește o condiție: „Ar fi păcat”

În minutul 35 al jocului, Istvan Kovacs i-a solicitat crainicului arenei „Arcul de Triumf” să avertizeze că va trimite cele două la vestiare, dacă o parte a fanilor dinamoviști nu va înceta să îl jignească pe atacantul Steven Nsimba (30 de ani).

Steven Nsimba, victima rasismului la Dinamo - Universitatea Craiova 5-1

Vârful campioanei en-titre a reclamat situația neplăcută la care a fost supus către centralul din Carei și acesta a luat atitudine.

„Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, vă rugăm să nu recurgeți la scandări rasiste. La următorul moment de genul acesta, Istvan Kovacs va trimite ambele echipe la vestiare”, a transmis crainicul.

La flash-interviu, Steven Nsimba a dezvăluit că s-a mai confruntat cu probleme asemănătoare când a jucat împotriva lui Dinamo și lui Rapid, însă Kovacs a fost primul arbitru care a luat atitudine.

Nsimba: „Arbitrilor nu le-a păsat”

„Nu e prima oară când mi se întâmplă asta la București. S-a întâmplat și contra lor (n.r.- celor de la Dinamo) pe Arena Națională, dar și împotriva celor de la Rapid.

Arbitrii nu au făcut nimic atunci, acum e prima oară când se întâmplă. Sincer, nu vreau să vorbesc despre asta. Da, și atunci le-am spus arbitrilor ce se întâmpla, dar nu le-a păsat”, a transmis Nsimba.

Caseta meciului

Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-1, campioana en-titre, Universitatea Craiova, în a doua etapă din Superligă.