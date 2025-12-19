Dinamo poate să termine anul pe primul loc în Superliga României. „Câinii roșii” au nevoie de o victorie în deplasare cu UTA, vineri, de la ora 20:00, și ca Rapid să nu câștige derby-ul cu FCSB de duminică (20:00).

Alexandru Musi, optimist cu privire la șansele la titlu ale lui Dinamo

De asemenea, elevii lui Zeljko Kopic au nevoie ca FC Botoșani să nu o învingă acasă astăzi, de la 20:00, pe CFR Cluj la o diferență mai mare de goluri decât cea din eventualul lor succes contra „Bătrânei Doamne”.

Alexandru Musi și-a exprimat dorința ca Dinamo să încheie sezonul cu o victorie. Mai mult decât atât, fotbalistul transferat de „câini” de la rivala FCSB s-a arătat încrezător în potențialul formației sale de a cuceri Liga 1 pentru prima dată din 2007.

„Doamne ajută să vină Moș Crăciun la Dinamo cu o ultimă victorie! Cu siguranță că sunt șanse ca Dinamo să termine pe primul loc. Eu am spus-o mereu că avem șanse să câștigăm campionatul”, a declarat Alexandru Musi, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Musi revine în lotul lui Dinamo

După patru etape de absență din cauza problemelor musculare, Alexandru Musi se va afla în lotul lui Dinamo pentru partida cu UTA, după cum a anunțat președintele Andrei Nicolescu.

Până să se accidenteze, extrema stângă a fost un jucător esențial în angrenajul alb-roșiilor. Alexandru Musi a marcat de patru ori și pasat decisiv în trei rânduri, în 16 apariții din Superliga României. A punctat, de asemenea, o dată și în succesul cu CS Dinamo (3-1) din Cupa României.

