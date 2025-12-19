Ioan Andone nu s-a ferit! Cum vede transferul lui George Pușcaș la Dinamo

George Pușcas se află pe lista lui Dinamo, iar atacantul român ar putea ajunge la o înțelegere cu formația bucureșteană.

Atacantul nu a mai jucat de șase luni, de când s-a despărțit de formația din Turcia Bodrum.



Ioan Andone a comentat posibila venire a lui George Pușcaș la Dinamo



Ioan Andone a vorbit despre mutarea lui Pușcaș la Dinamo și a punctat faptul că jucătorul român vine după o pauză destul de lungă în care nu a jucat.

Fostul dinamovist consideră că „alb-roșii” vor avea „de furcă” pentru a-l mulțumi din punct de vedere financiar pe George Pușcaș.

