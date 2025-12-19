Ioan Andone nu s-a ferit! Cum vede transferul lui George Pușcaș la Dinamo

George Pușcas se află pe lista lui Dinamo, iar atacantul român ar putea ajunge la o înțelegere cu formația bucureșteană.
Atacantul nu a mai jucat de șase luni, de când s-a despărțit de formația din Turcia Bodrum.
Ioan Andone a comentat posibila venire a lui George Pușcaș la Dinamo
Ioan Andone a vorbit despre mutarea lui Pușcaș la Dinamo și a punctat faptul că jucătorul român vine după o pauză destul de lungă în care nu a jucat.
Fostul dinamovist consideră că „alb-roșii” vor avea „de furcă” pentru a-l mulțumi din punct de vedere financiar pe George Pușcaș.
„El nu a mai venit la echipa națională. În Turcia nu a mai jucat, a stat din vară. De regulă, din vară nu stă nimeni șase luni. Mă mir că nu și-a găsit echipă, ținând cont că toată lumea caută variante de atacant central. Ca soluție, poate fi o opțiune bună pentru Dinamo. Poate Dinamo îl repune pe picioare, ajunge din nou la echipa națională, apoi urmează un alt transfer, poate în străinătate.
Totuși, nu știu dacă Dinamo poate să-i îndeplinească cererile. Când joci afară, cred că câștiga zeci bune de mii de euro, nu îi știu salariul exact. Ca soluție de joc, da, dar e dificil să-l încadrezi.
Campionatul începe pe 16 ianuarie, iar el nu are echipă de șase luni. Îi trebuie o lună-două de antrenamente. Probabil că pentru a ajunge la o capacitate bună are nevoie de aproximativ două luni. Practic, l-ai putea folosi doar foarte puțin în play-off”, a declarat Ioan Andone pentru GSP.ro.
900.000 de euro este cota lui George Pușcaș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.