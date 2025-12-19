Ioan Andone nu s-a ferit! Cum vede transferul lui George Pușcaș la Dinamo

Ioan Andone nu s-a ferit! Cum vede transferul lui George Pușcaș la Dinamo Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo își dorește să se întărească în această iarnă pentru a se bate la titlu.

TAGS:
Ioan AndoneDinamoSuperliga
Din articol

George Pușcas se află pe lista lui Dinamo, iar atacantul român ar putea ajunge la o înțelegere cu formația bucureșteană.

Atacantul nu a mai jucat de șase luni, de când s-a despărțit de formația din Turcia Bodrum.

Ioan Andone a comentat posibila venire a lui George Pușcaș la Dinamo

Ioan Andone a vorbit despre mutarea lui Pușcaș la Dinamo și a punctat faptul că jucătorul român vine după o pauză destul de lungă în care nu a jucat.

Fostul dinamovist consideră că „alb-roșii” vor avea „de furcă” pentru a-l mulțumi din punct de vedere financiar pe George Pușcaș.

„El nu a mai venit la echipa națională. În Turcia nu a mai jucat, a stat din vară. De regulă, din vară nu stă nimeni șase luni. Mă mir că nu și-a găsit echipă, ținând cont că toată lumea caută variante de atacant central. Ca soluție, poate fi o opțiune bună pentru Dinamo. Poate Dinamo îl repune pe picioare, ajunge din nou la echipa națională, apoi urmează un alt transfer, poate în străinătate.

Totuși, nu știu dacă Dinamo poate să-i îndeplinească cererile. Când joci afară, cred că câștiga zeci bune de mii de euro, nu îi știu salariul exact. Ca soluție de joc, da, dar e dificil să-l încadrezi.

Campionatul începe pe 16 ianuarie, iar el nu are echipă de șase luni. Îi trebuie o lună-două de antrenamente. Probabil că pentru a ajunge la o capacitate bună are nevoie de aproximativ două luni. Practic, l-ai putea folosi doar foarte puțin în play-off”, a declarat Ioan Andone pentru GSP.ro.

900.000 de euro este cota lui George Pușcaș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
ARTICOLE PE SUBIECT
Un celebru jurnalist italian a făcut anunțul: &rdquo;George Pușcaș e doar la un pas!&rdquo;
Un celebru jurnalist italian a făcut anunțul: ”George Pușcaș e doar la un pas!”
George Pușcaș, așteptat &icirc;n Superliga! Zeljko Kopic a confirmat
George Pușcaș, așteptat în Superliga! Zeljko Kopic a confirmat
George Pușcaș, la Rapid? Victor Angelescu a dat totul pe față
George Pușcaș, la Rapid? Victor Angelescu a dat totul pe față
ULTIMELE STIRI
&Icirc;n Elveția se pregătește un Thun! O nou-promovată este campioană de iarnă, cu doi ex-radipiști &icirc;n lot
În Elveția se pregătește un Thun! O nou-promovată este campioană de iarnă, cu doi ex-radipiști în lot
Erik Lincar a semnat: &rdquo;Pe drumul cel bun&rdquo;
Erik Lincar a semnat: ”Pe drumul cel bun”
Adrian Mutu, gata să preia Fiorentina! TMW scrie că &bdquo;Briliantul&rdquo; revine pe banca tehnică &icirc;ntr-un trio de vis cu Prandelli
Adrian Mutu, gata să preia Fiorentina! TMW scrie că „Briliantul” revine pe banca tehnică într-un trio de vis cu Prandelli
(P) Tottenham &ndash; Liverpool: Spurs &icirc;n derivă, Liverpool &icirc;n revenire de formă
(P) Tottenham – Liverpool: Spurs în derivă, Liverpool în revenire de formă
Nasser Al-Khelaifi, achitat definitiv! Curtea Supremă a confirmat decizia
Nasser Al-Khelaifi, achitat definitiv! Curtea Supremă a confirmat decizia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răzvan Marin a ținut să &icirc;i transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena

Răzvan Marin a ținut să îi transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena

Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a Rom&acirc;niei!

Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a României!

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League &icirc;n minutul 90+15... două goluri &icirc;n prelungiri le-au pus capac oltenilor

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League în minutul 90+15... două goluri în prelungiri le-au pus capac oltenilor

&rdquo;Azi au &icirc;ntrecut măsura!&rdquo; Gică Craioveanu a răbufnit &icirc;n direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova

”Azi au întrecut măsura!” Gică Craioveanu a răbufnit în direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova

Ce transfer la FCSB! &rdquo;Este o lovitură&rdquo;

Ce transfer la FCSB! ”Este o lovitură”

Meciul lui Cosmin Olăroiu, ANULAT! Comunicatul FIFA + ce măsuri se vor lua: &rdquo;Termen nelimitat&rdquo;

Meciul lui Cosmin Olăroiu, ANULAT! Comunicatul FIFA + ce măsuri se vor lua: ”Termen nelimitat”



Recomandarile redactiei
Adrian Mutu, gata să preia Fiorentina! TMW scrie că &bdquo;Briliantul&rdquo; revine pe banca tehnică &icirc;ntr-un trio de vis cu Prandelli
Adrian Mutu, gata să preia Fiorentina! TMW scrie că „Briliantul” revine pe banca tehnică într-un trio de vis cu Prandelli
&Icirc;n Elveția se pregătește un Thun! O nou-promovată este campioană de iarnă, cu doi ex-radipiști &icirc;n lot
În Elveția se pregătește un Thun! O nou-promovată este campioană de iarnă, cu doi ex-radipiști în lot
Erik Lincar a semnat: &rdquo;Pe drumul cel bun&rdquo;
Erik Lincar a semnat: ”Pe drumul cel bun”
Dinamo n-a mai stat pe g&acirc;nduri și l-a transferat: &rdquo;&Icirc;l luăm&rdquo;
Dinamo n-a mai stat pe gânduri și l-a transferat: ”Îl luăm”
Bologna - Inter, de la 21:00, LIVE pe VOYO! Adversar imprevizibil pentru Chivu &icirc;n Supercupa Italiei
Bologna - Inter, de la 21:00, LIVE pe VOYO! Adversar imprevizibil pentru Chivu în Supercupa Italiei
Alte subiecte de interes
Ioan Andone știe ce i-a lipsit Corvinului &icirc;n meciul cu Astana! Verdictul Fălcosului
Ioan Andone știe ce i-a lipsit Corvinului în meciul cu Astana! Verdictul "Fălcosului"
Ioan Andone a fost la Paks, să vadă revenirea Corvinului &icirc;n Europa, după 42 de ani. Ce a remarcat &bdquo;Fălcosul&rdquo;&nbsp;
Ioan Andone a fost la Paks, să vadă revenirea Corvinului în Europa, după 42 de ani. Ce a remarcat „Fălcosul” 
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Păm&acirc;nt. Compania spune că s-a produs o &bdquo;anomalie&rdquo;

stirileprotv Un satelit Starlink s-a desprins de pe orbită şi cade pe Pământ. Compania spune că s-a produs o „anomalie”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

stirileprotv Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului

FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat &icirc;n Rom&acirc;nia. C&acirc;t costă una dintre cele mai v&acirc;ndute mașini de pe piața locală

stirileprotv FOTO Dacia anunță că noul Logan poate fi comandat în România. Cât costă una dintre cele mai vândute mașini de pe piața locală

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!