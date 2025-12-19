Chiar dacă a avut o primă parte bună de sezon, Dinamo vrea să-și întărească lotul în iarnă pentru a se bate cu șanse reale la campionat. Prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, ”roș-albii” au anunțat deja că sunt în căutarea unui atacant.



După ce s-a despărțit de Bodrum în septembrie, Pușcaș nu are echipă și este văzut de Ioan Andone (65 de ani) ca o soluție bună pentru compartimentul ofensiv al ”câinilor”.



Atacantul cotat la 900.000 de euro, care a mai evoluat în cariera sa pentru formații precum Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa și Genoa s-ar putea alătura atacului lui Dinamo din care mai fac parte Stipe Perica, Alexandru Pop și Karamoko.



George Pușcaș, văzut ca o soluție pentru Dinamo



„El nu a mai venit la echipa națională. În Turcia nu a mai jucat, a stat din vară. De regulă, din vară nu stă nimeni șase luni. Mă mir că nu și-a găsit echipă, ținând cont că toată lumea caută variante de atacant central. Ca soluție, poate fi o opțiune bună pentru Dinamo. Poate Dinamo îl repune pe picioare, ajunge din nou la echipa națională, apoi urmează un alt transfer, poate în străinătate.



Totuși, nu știu dacă Dinamo poate să-i îndeplinească cererile. Când joci afară, cred că câștiga zeci bune de mii de euro, nu îi știu salariul exact. Ca soluție de joc, da, dar e dificil să-l încadrezi.



Campionatul începe pe 16 ianuarie, iar el nu are echipă de șase luni. Îi trebuie o lună-două de antrenamente. Probabil că pentru a ajunge la o capacitate bună are nevoie de aproximativ două luni. Practic, l-ai putea folosi doar foarte puțin în play-off”, a spus Ioan Andone, potrivit GSP.ro.



Ultima experiență a vârfului fost în Turcia, la Bodrum FK, unde a avut un sezon solid, cu 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri disputate în toate competițiile.



În prezent, atacantul în vârstă de 29 de ani este cotat la 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt.



Ce a spus Zeljko Kopic despre transferul lui George Pușcaș



"Pușcaș e un fotbalist bun. Am mai discutat despre el și în vară sau în iarnă. E pe lista noastră de jucători. Avem nevoie de jucători pe anumite poziții. Încă nu am informații clare despre discuțiile cu jucătorii.



Pentru mine e important că avem obiective clare, iar toată lumea înțelege care sunt pozițiile pe care trebuie să le întărim. Perioada de transferuri va fi lungă și cred cu adevărat că vom reuși să facem niște transferuri bune în această iarnă", a spus Kopic.

