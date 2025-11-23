FRF a venit cu răspunsul în cazul lui Musi! Ce s-a întâmplat cu jucătorul lui Dinamo

FRF a venit cu răspunsul &icirc;n cazul lui Musi! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu jucătorul lui Dinamo Nationala U21
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FRF a oferit un răspuns în urma situației legate de accidentarea lui Alexandru Musi.

TAGS:
Alexandru MusiDinamoRomania U21Nationalaaccidentare
Din articol

Musi a făcut parte din lotul convocat de Costin Curele pentru partidele din preliminariile EURO U21, dar nu a jucat în cele două dueluri.

Naționala României U21 a pierdut cu Finlanda și Spania, scor 0-2, în ambele întâlniri, iar Musi nu a putut fi folosit din cauza unei accidentări musculare.

FRF a explicat ce s-a întâmplat cu Musi

Revenit de la echipa de tineret, chair dacă nu a jucat niciun minut, Alexandru Musi s-a accidentat și este posibil să rateze finalul de an în Superliga, după cum a dezvăluit Sport.ro - AICI.

FRF a venit cu explicații în legătură cu accidentarea jucătorului de 21 de ani și a dezvăluit că avea dureri musculare încă de când s-a alăturat lotului lui Costin Curelea.

„Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului, motiv pentru care a fost supus la trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune;

Până cu o zi înaintea plecării în Finlanda, Musi s-a antrenat normal alături de restul echipei. Cu o zi înainte de plecare, jucătorul a acuzat un disconfort, motiv pentru care a efectuat o ecografie și a urmat un tratament specific. Investigațiile nu au evidențiat nicio problemă medicală;

Din precauție, miercuri dimineață, înaintea deplasării, jucătorul nu a participat la antrenament, continuând tratamentul. Ajuns în Finlanda, acesta nu a efectuat antrenamentul oficial, fiind menajat și monitorizat permanent de staff-ul medical.

Pe durata șederii în Finlanda, până la revenirea în țară, jucătorul a acuzat o stare de încărcare, motiv pentru care a urmat un program de tratament cu infiltrații, sub supravegherea echipei medicale;

După revenirea în România, jucătorul s-a antrenat normal, fără a acuza probleme în desfășurarea pregătirii. A efectuat investigații suplimentare și a continuat tratamentul, iar rezultatele au fost în continuare în limite normale, fără evidențierea vreunei leziuni;

Ulterior, a participat la antrenamentul oficial. Cu toate acestea, în cursul serii, la hotel, jucătorul a informat staff-ul că nu se simte în măsură să evolueze, afirmând că resimte din nou un disconfort;

Toate informațiile medicale confirmă cele de mai sus", a transmis FRF. 

Jucătorul venit în această vară de la FCSB a reușit cinci goluri și trei pase decisive în 17 partide jucate în tricoul lui Dinamo.

900.000 de euro este cota lui Alexandru Musi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu fotbalistul lui Dinamo
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo
Alexandru Musi, din nou despre Dinamo și FCSB! Ce a declarat acum internaționalul de tineret
Alexandru Musi, din nou despre Dinamo și FCSB! Ce a declarat acum internaționalul de tineret
Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: &rdquo;Nu mă mai &icirc;ntorc niciodată la FCSB!&rdquo;
Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: ”Nu mă mai întorc niciodată la FCSB!”
ULTIMELE STIRI
Basarab Panduru a numit cel mai mare vinovat de la FCSB după 1-1 cu Petrolul
Basarab Panduru a numit cel mai mare vinovat de la FCSB după 1-1 cu Petrolul
Tricolorul uitat! A jucat doar 17 minute &icirc;n acest sezon și vrea să revină &icirc;n Superligă
Tricolorul uitat! A jucat doar 17 minute în acest sezon și vrea să revină în Superligă
Norris și Piastri, descalificați după cursa din Las Vegas! Verstappen a topit diferența față de piloții McLaren
Norris și Piastri, descalificați după cursa din Las Vegas! Verstappen "a topit" diferența față de piloții McLaren
Inter - AC Milan, de la 21:45. Ce echipă trimite Chivu &icirc;n teren + Cel mai pariat rezultat. Analiza lui Dan Chilom
Inter - AC Milan, de la 21:45. Ce echipă trimite Chivu în teren + Cel mai pariat rezultat. Analiza lui Dan Chilom
Nu a ezitat! Ce a ratat arbitrul partidei FCSB - Petrolul: &bdquo;Automat roșu&rdquo;
Nu a ezitat! Ce a ratat arbitrul partidei FCSB - Petrolul: „Automat roșu”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Chivu r&acirc;de cu gura p&acirc;nă la urechi: rivala Juventus s-a făcut de r&acirc;s &icirc;n Italia

Chivu râde cu gura până la urechi: rivala Juventus s-a făcut de râs în Italia

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Olăroiu, decizie majoră după ratarea calificării la Mondiale: dezvăluirea arabilor

Gigi Becali, dobor&acirc;t, distrus: ce a putut să zică după FCSB &ndash; Petrolul

Gigi Becali, doborât, distrus: ce a putut să zică după FCSB – Petrolul

Fotbalistul călcat &icirc;n picioare de Becali: &bdquo;Distruge tot jocul!&ldquo;

Fotbalistul călcat în picioare de Becali: „Distruge tot jocul!“

Coman, de nerecunoscut: situație &icirc;ngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Coman, de nerecunoscut: situație îngrozitoare pentru fostul golgheter al FCSB-ului

Echipa din Superligă se &icirc;ntoarce acasă! Gino Iorgulescu, despre stadionul modernizat: &bdquo;Trimit imediat să facă omologarea&rdquo;

Echipa din Superligă se întoarce acasă! Gino Iorgulescu, despre stadionul modernizat: „Trimit imediat să facă omologarea”



Recomandarile redactiei
Tricolorul uitat! A jucat doar 17 minute &icirc;n acest sezon și vrea să revină &icirc;n Superligă
Tricolorul uitat! A jucat doar 17 minute în acest sezon și vrea să revină în Superligă
Nu a ezitat! Ce a ratat arbitrul partidei FCSB - Petrolul: &bdquo;Automat roșu&rdquo;
Nu a ezitat! Ce a ratat arbitrul partidei FCSB - Petrolul: „Automat roșu”
Norris și Piastri, descalificați după cursa din Las Vegas! Verstappen a topit diferența față de piloții McLaren
Norris și Piastri, descalificați după cursa din Las Vegas! Verstappen "a topit" diferența față de piloții McLaren
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce românul a fost huiduit de un stadion întreg
Uluitor! Amenda primită de FCSB la meciul cu Petrolul! S-a lăsat și cu dosare penale pentru trafic de droguri
Uluitor! Amenda primită de FCSB la meciul cu Petrolul! S-a lăsat și cu dosare penale pentru trafic de droguri
Alte subiecte de interes
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol &icirc;n Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie &icirc;n campionat
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol în Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie în campionat
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care &icirc;i va lua locul lui Florinel Coman: &rdquo;Nu mă așteptam!&rdquo;
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care îi va lua locul lui Florinel Coman: ”Nu mă așteptam!”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Rom&acirc;nia U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și c&acirc;nd se decide calificarea la EURO 2025
România U21 a pierdut primul loc! Cum arată acum clasamentul și când se decide calificarea la EURO 2025
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit Rom&acirc;nia cu o națională net inferioară!
Daniel Pancu dezvăluie de ce s-a chinuit România cu o națională net inferioară!
CITESTE SI
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;

stirileprotv Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

stirileprotv Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se &icirc;ncălzește &icirc;n Rom&acirc;nia. Prognoza meteo p&acirc;nă pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

stirileprotv Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!