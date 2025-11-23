FRF a venit cu răspunsul în cazul lui Musi! Ce s-a întâmplat cu jucătorul lui Dinamo

FRF a venit cu explicații în legătură cu accidentarea jucătorului de 21 de ani și a dezvăluit că avea dureri musculare încă de când s-a alăturat lotului lui Costin Curelea.

Revenit de la echipa de tineret, chair dacă nu a jucat niciun minut, Alexandru Musi s-a accidentat și este posibil să rateze finalul de an în Superliga, după cum a dezvăluit Sport.ro - AICI.

Naționala României U21 a pierdut cu Finlanda și Spania, scor 0-2, în ambele întâlniri, iar Musi nu a putut fi folosit din cauza unei accidentări musculare .

Musi a făcut parte din lotul convocat de Costin Curele pentru partidele din preliminariile EURO U21, dar nu a jucat în cele două dueluri.

„Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului, motiv pentru care a fost supus la trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune;

Până cu o zi înaintea plecării în Finlanda, Musi s-a antrenat normal alături de restul echipei. Cu o zi înainte de plecare, jucătorul a acuzat un disconfort, motiv pentru care a efectuat o ecografie și a urmat un tratament specific. Investigațiile nu au evidențiat nicio problemă medicală;

Din precauție, miercuri dimineață, înaintea deplasării, jucătorul nu a participat la antrenament, continuând tratamentul. Ajuns în Finlanda, acesta nu a efectuat antrenamentul oficial, fiind menajat și monitorizat permanent de staff-ul medical.

Pe durata șederii în Finlanda, până la revenirea în țară, jucătorul a acuzat o stare de încărcare, motiv pentru care a urmat un program de tratament cu infiltrații, sub supravegherea echipei medicale;

După revenirea în România, jucătorul s-a antrenat normal, fără a acuza probleme în desfășurarea pregătirii. A efectuat investigații suplimentare și a continuat tratamentul, iar rezultatele au fost în continuare în limite normale, fără evidențierea vreunei leziuni;

Ulterior, a participat la antrenamentul oficial. Cu toate acestea, în cursul serii, la hotel, jucătorul a informat staff-ul că nu se simte în măsură să evolueze, afirmând că resimte din nou un disconfort;

Toate informațiile medicale confirmă cele de mai sus", a transmis FRF.

Jucătorul venit în această vară de la FCSB a reușit cinci goluri și trei pase decisive în 17 partide jucate în tricoul lui Dinamo.

900.000 de euro este cota lui Alexandru Musi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

