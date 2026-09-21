Alex Bourceanu a dat declarația zilei după ce a fost umilit la Liga 3: „Ar fi culmea să vorbesc eu de FCSB”

Unirea Dej a suferit o înfrângere dureroasă în Liga 3 în fața lui Minaur Baia Mare, echipă pregătită de Paul Pârvulescu.

După meci, Bourceanu a fost întrebat despre situația de la FCSB, după ce fost echipă a antrenorului Unirii Dej a pierdut cu 0-5 pe terenul Universității Craiova.

Reacție spumoasă a lui Alex Bourceanu: „Ar fi culmea să vorbesc eu de FCSB”

În contextul în care a fost jucător la FCSB, Alexandru Bourceanu a fost întrebat despre înfrângerea usturătoare din campionat suferită de roș-albaștrii, iar declarația antrenorului a fost senzațională.

Bourceanu a refuzat să vorbească despre FCSB, pentru că, la rândul lui, a suferit o înfrângere usturătoare.

„Nu vorbesc de FCSB! Nu mă întrebați de FCSB, că ieri am pierdut 5-1 și la un moment dat era 5-0 pentru echipa adversă. Adică ar fi culmea să vorbesc eu de FCSB când echipa pe care o antrenez a pierdut cu 5-1 și în minutul 60 era 5-0. Adică e chiar amuzant...

La fotbal ai pierdut un meci, șansa mare e că la câteva zile ai oportunitatea să speli ce s-a întâmplat înainte și să obții un nou rezultat. Și la fotbal ești evaluat după ultimul rezultat, așa că în câteva zile, dacă câștigi următorul meci și următorul, lucrurile se uită”, a spus Alexandru Bourceanu.