Alex Bourceanu a dat declarația zilei după ce a fost umilit la Liga 3: „Ar fi culmea să vorbesc eu de FCSB”

Alex Bourceanu a dat declarația zilei după ce a fost umilit la Liga 3: „Ar fi culmea să vorbesc eu de FCSB” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alex Bourceanu a oferit o declarație spumoasă după înfrângerea 1-5 a Unirii Dej.

TAGS:
FCSBUnirea DejAlex BourceanuSuperligaCraiovaLiga 3
Din articol

Unirea Dej a suferit o înfrângere dureroasă în Liga 3 în fața lui Minaur Baia Mare, echipă pregătită de Paul Pârvulescu.

După meci, Bourceanu a fost întrebat despre situația de la FCSB, după ce fost echipă a antrenorului Unirii Dej a pierdut cu 0-5 pe terenul Universității Craiova.

Reacție spumoasă a lui Alex Bourceanu: „Ar fi culmea să vorbesc eu de FCSB” 

În contextul în care a fost jucător la FCSB, Alexandru Bourceanu a fost întrebat despre înfrângerea usturătoare din campionat suferită de roș-albaștrii, iar declarația antrenorului a fost senzațională.

Bourceanu a refuzat să vorbească despre FCSB, pentru că, la rândul lui, a suferit o înfrângere usturătoare.

„Nu vorbesc de FCSB! Nu mă întrebați de FCSB, că ieri am pierdut 5-1 și la un moment dat era 5-0 pentru echipa adversă. Adică ar fi culmea să vorbesc eu de FCSB când echipa pe care o antrenez a pierdut cu 5-1 și în minutul 60 era 5-0. Adică e chiar amuzant...

La fotbal ai pierdut un meci, șansa mare e că la câteva zile ai oportunitatea să speli ce s-a întâmplat înainte și să obții un nou rezultat. Și la fotbal ești evaluat după ultimul rezultat, așa că în câteva zile, dacă câștigi următorul meci și următorul, lucrurile se uită”, a spus Alexandru Bourceanu.

  • Universitatea craiova fcsb superliga superbet 19092026 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Gigi Becali plătește 170.000 de euro pentru Laurențiu Reghecampf

Mutarea este de bun augur pentru Reghecampf și în contextul în care, de aproape trei ani, acesta este ”blocat” în fotbalul românesc de datoria pe care trebuie să o achite fostei sale echipe, Universitatea Craiova. Gigi Becali a decis să achite suma către Mihai Rotaru, care și-a dat deja acordul pentru această mutare, scrie Fanatik.ro.

Astfel, patronul FCSB ar urma să plătească nu mai puțin de 170.000 de euro către Universitatea Craiova pentru Reghecampf, iar în această perioadă avocații se ocupă deja de acte.

„Atunci, trebuie să rezolv cu Mihai Rotaru (n.r. – are de achitat o sumă de bani Craiovei). Și am zis că o rezolv, îl sun și vorbesc. Da, dar aseară… probabil că e supărat. Dar ce am zis, mă? Nu știe că sunt împărat? A zis el că nu e? Ce-am zis? Că îl apreciez, că e băiat deștept, că-l felicit. Nu am zis așa? Că acum fac și eu ca el. Ce, l-am jignit cu ceva? Îi dau banii, ce? Împăratul vreodată cere cerșeală? Este vorba despre 150.000 de euro. 

I-am zis: 'Băi, dă-i telefon lui Dan Idita să facă actele și, dacă are încredere, bine. Dacă nu are, să facă actele, să-i dau banii și, cu asta, basta'”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

E pentru a doua oară când colaborarea Esperance – Reghecampf se încheie brusc. Românul a mai fost la această grupare, între noiembrie 2024 – martie 2025. Atunci, a fost pus pe liber, după numai patru luni, deși pierduse doar două partide din 24 și cucerise și Supercupa Tunisiei!

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șef de stat din Europa uimește: „Majoritatea aliaților din NATO nu pot respinge un atac cu rachete din partea Rusiei”
Un șef de stat din Europa uimește: „Majoritatea aliaților din NATO nu pot respinge un atac cu rachete din partea Rusiei”
ARTICOLE PE SUBIECT
Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit
Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit
Gregory Tade îngroapă securea cu Reghecampf și îi transmite un mesaj important înainte să semneze cu FCSB: „Spune-i fix așa”
Gregory Tade îngroapă securea cu Reghecampf și îi transmite un mesaj important înainte să semneze cu FCSB: „Spune-i fix așa”
Criticat de Gigi Becali, Mihai Stoica a reacționat după ce patronul de la FCSB a anunțat ”întăriri”: ”Așa a zis că vine și Adi Ilie!”
Criticat de Gigi Becali, Mihai Stoica a reacționat după ce patronul de la FCSB a anunțat ”întăriri”: ”Așa a zis că vine și Adi Ilie!”
Prima fotografie cu Reghecampf după anunțul venirii sale la FCSB: unde a fost pozat
Prima fotografie cu Reghecampf după anunțul venirii sale la FCSB: unde a fost pozat
Îl mai țineți minte pe Antonio Jakolis? Gol la debutul la noua echipă pentru fostul jucător de la FCSB și CFR Cluj
Îl mai țineți minte pe Antonio Jakolis? Gol la debutul la noua echipă pentru fostul jucător de la FCSB și CFR Cluj
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a spus-o clar! Condiția pe care i-a pus-o lui Laurențiu Reghecampf: „Ce, sunt nebun?”
Gigi Becali a spus-o clar! Condiția pe care i-a pus-o lui Laurențiu Reghecampf: „Ce, sunt nebun?”
E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“
E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“
Dezastru la Tottenham! Roberto De Zerbi, ca și demis? Premier League, exclusiv pe VOYO
Dezastru la Tottenham! Roberto De Zerbi, ca și demis? Premier League, exclusiv pe VOYO
Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!
Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!
Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1
Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali

Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali

Ciprian Marica știe cine va fi noul antrenor de la FCSB: ”Am un 'feeling'”

Ciprian Marica știe cine va fi noul antrenor de la FCSB: ”Am un 'feeling'”

Octavian Popescu a debutat la Levadiakos! Cum s-a încheiat meciul cu Olympiacos și nota primită de fotbalistul venit de la FCSB

Octavian Popescu a debutat la Levadiakos! Cum s-a încheiat meciul cu Olympiacos și nota primită de fotbalistul venit de la FCSB

Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf revine la FCSB și a reacționat categoric

Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf revine la FCSB și a reacționat categoric

Reacția lui MM Stoica, după ce FCSB a fost spulberată la Craiova

Reacția lui MM Stoica, după ce FCSB a fost spulberată la Craiova

Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit

Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit



Recomandarile redactiei
Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!
Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!
E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“
E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“
Gigi Becali a spus-o clar! Condiția pe care i-a pus-o lui Laurențiu Reghecampf: „Ce, sunt nebun?”
Gigi Becali a spus-o clar! Condiția pe care i-a pus-o lui Laurențiu Reghecampf: „Ce, sunt nebun?”
Cristi Chivu le-a dat „teme de vacanță” starurilor de la Inter: ce trebuie să facă jucătorii
Cristi Chivu le-a dat „teme de vacanță” starurilor de la Inter: ce trebuie să facă jucătorii
Dezastru la Tottenham! Roberto De Zerbi, ca și demis? Premier League, exclusiv pe VOYO
Dezastru la Tottenham! Roberto De Zerbi, ca și demis? Premier League, exclusiv pe VOYO
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Dragoș Militaru a revenit pe bancă! Cu ce echipă s-a înțeles antrenorul
Dragoș Militaru a revenit pe bancă! Cu ce echipă s-a înțeles antrenorul
Alex Bourceanu a dat verdictul după ce a auzit unde se transferă Florinel Coman
Alex Bourceanu a dat verdictul după ce a auzit unde se transferă Florinel Coman
Verdict înainte de România - Columbia: ”Asta trebuie să facem”
Verdict înainte de România - Columbia: ”Asta trebuie să facem”
CITESTE SI
Un agent de pază a fost grav rănit după ce a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

stirileprotv Un agent de pază a fost grav rănit după ce a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

stirileprotv Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!