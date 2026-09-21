Alex Bourceanu a dat declarația zilei după ce a fost umilit la Liga 3: „Ar fi culmea să vorbesc eu de FCSB”

Unirea Dej a suferit o înfrângere dureroasă în Liga 3 în fața lui Minaur Baia Mare, echipă pregătită de Paul Pârvulescu.
După meci, Bourceanu a fost întrebat despre situația de la FCSB, după ce fost echipă a antrenorului Unirii Dej a pierdut cu 0-5 pe terenul Universității Craiova.
Reacție spumoasă a lui Alex Bourceanu: „Ar fi culmea să vorbesc eu de FCSB”
În contextul în care a fost jucător la FCSB, Alexandru Bourceanu a fost întrebat despre înfrângerea usturătoare din campionat suferită de roș-albaștrii, iar declarația antrenorului a fost senzațională.
Bourceanu a refuzat să vorbească despre FCSB, pentru că, la rândul lui, a suferit o înfrângere usturătoare.
„Nu vorbesc de FCSB! Nu mă întrebați de FCSB, că ieri am pierdut 5-1 și la un moment dat era 5-0 pentru echipa adversă. Adică ar fi culmea să vorbesc eu de FCSB când echipa pe care o antrenez a pierdut cu 5-1 și în minutul 60 era 5-0. Adică e chiar amuzant...
La fotbal ai pierdut un meci, șansa mare e că la câteva zile ai oportunitatea să speli ce s-a întâmplat înainte și să obții un nou rezultat. Și la fotbal ești evaluat după ultimul rezultat, așa că în câteva zile, dacă câștigi următorul meci și următorul, lucrurile se uită”, a spus Alexandru Bourceanu.
Gigi Becali plătește 170.000 de euro pentru Laurențiu Reghecampf
Mutarea este de bun augur pentru Reghecampf și în contextul în care, de aproape trei ani, acesta este ”blocat” în fotbalul românesc de datoria pe care trebuie să o achite fostei sale echipe, Universitatea Craiova. Gigi Becali a decis să achite suma către Mihai Rotaru, care și-a dat deja acordul pentru această mutare, scrie Fanatik.ro.
Astfel, patronul FCSB ar urma să plătească nu mai puțin de 170.000 de euro către Universitatea Craiova pentru Reghecampf, iar în această perioadă avocații se ocupă deja de acte.
„Atunci, trebuie să rezolv cu Mihai Rotaru (n.r. – are de achitat o sumă de bani Craiovei). Și am zis că o rezolv, îl sun și vorbesc. Da, dar aseară… probabil că e supărat. Dar ce am zis, mă? Nu știe că sunt împărat? A zis el că nu e? Ce-am zis? Că îl apreciez, că e băiat deștept, că-l felicit. Nu am zis așa? Că acum fac și eu ca el. Ce, l-am jignit cu ceva? Îi dau banii, ce? Împăratul vreodată cere cerșeală? Este vorba despre 150.000 de euro.
I-am zis: 'Băi, dă-i telefon lui Dan Idita să facă actele și, dacă are încredere, bine. Dacă nu are, să facă actele, să-i dau banii și, cu asta, basta'”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.
E pentru a doua oară când colaborarea Esperance – Reghecampf se încheie brusc. Românul a mai fost la această grupare, între noiembrie 2024 – martie 2025. Atunci, a fost pus pe liber, după numai patru luni, deși pierduse doar două partide din 24 și cucerise și Supercupa Tunisiei!