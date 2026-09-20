Gigi Becali l-a prezentat, practic, pe Laurențiu Reghecampf, făcând dezvăluiri pe bandă despre modul în care l-a convins să se întoarcă, la FCSB, pentru a treia oară.
Potrivit spuselor latifundiarului, „Reghe“ a spus „Da!“, imediat ce a fost sunat de patronul roș-albaștrilor. Asta deși e sub contract cu Esperance Tunis, grupare pe care a preluat-o în iunie și pe care a dus-o pe primul loc după patru etape. Mai mult decât atât, după ce și-a dat acceptul verbal de a reveni la FCSB, tehnicianul român s-a comportat de parcă nimic nu s-a schimbat.
Clubul Esperance Tunis tocmai a publicat pe rețelele de socializare prima fotografie cu „Reghe“, după „avalanșa“ de știri despre iminenta sa plecare, la FCSB. În imaginea prezentată de Esperance, se poate vedea că tehnicianul român a condus antrenamentul de astăzi și a vorbit cu jucătorii săi în timpul sesiunii.
Reghecampf, așteptat în România în maxim 48 de ore
În ciuda fotografiei pe care clubul Esperance a distribuit-o pe Social Media, aventura lui „Reghe“ pe banca acestei formații e ca și încheiată. Antrenorul de 51 de ani e așteptat în România, în următoarele 48 de ore, pentru a prelua FCSB.
Acest „divorț“ Esperance – Reghecampf e unul chiar fericit! Pentru că arabii abia așteptau să scape de „Reghe“, în urma jocului neconvingător din acest debut de campanie. Și Reghecampf a fost încântat de propunerea primită din partea lui Gigi Becali, pentru că a putut să încheie conturile cu actuala sa formație, fără să ajungă șomer.
E pentru a doua oară când colaborarea Esperance – Reghecampf se încheie brusc. Românul a mai fost la această grupare, între noiembrie 2024 – martie 2025. Atunci, a fost pus pe liber, după numai patru luni, deși pierduse doar două partide din 24 și cucerise și Supercupa Tunisiei!