Naţionala masculină de volei a României va înfrunta Franţa, campioana olimpică en-titre, în sferturile de finală ale Campionatului European, după ce ''Les Bleus'' au dispus de Portugalia cu scorul de 3-0 (25-21, 25-22, 25-21), duminică, la Sofia (Bulgaria), transmite AFP.

Partida se va juca marți, de la ora 16:00.

România - Franța în sferturi, marți de la ora 16:00

Tot în optimi, şi tot la Sofia, România a învins duminică formaţia Ucrainei, cu scorul de 3-0 (25-22, 25-21, 30-28).

România şi Franţa s-au întâlnit şi în faza grupelor, marţi, la Cluj-Napoca, iar echipa antrenată de Sergiu Stancu s-a impus, într-un meci fără miză pentru cele două formaţii, cu scorul de 3-2, după ce echipa pregătită de Andrea Giani a avut 2-0 la seturi.

În meciul cu Portugalia, de la francezi s-au remarcat Theo Faure (10 puncte), Trevor Clevenot (12 puncte) şi Mathis Henno (12 puncte).

Reacția Federației Române de Volei

”🏐 EURO VOLLEY 2026

⭕ Dăm din nou de Franța în sferturile de finală ale Euro Volley 2026. I-am învins la Cluj-Napoca, acum câteva zile, am revenit atunci de la 0-2. Acum va fi un alt meci, clar, infinit mai greu.

⭕ Dar cu acești băieți nu ne mai e frică de nimeni. Luptăm până la capăt! Faceți-vă programul ca să nu ratați disputa cu ”cocoșii”, marți, 22 septembrie, ora 16:00, în direct pe TVR 1. Cei care puteți, dați o fugă până la Sofia. Vă va plăcea! HAI, ROMÂNIA! 🇷🇴”, a postat Federația Română de Volei.

VIDEO EXCLUSIV Rareș Bălean și Ștefan Lupu, la VOYO SPORT 1