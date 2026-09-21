Astăzi, de la ora 16:00, Costel Pantilimon și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live.

Emisiunea este difuzată pe VOYO SPORT 1 și poate fi urmărită în direct AICI.

VOYO SPORT 1, lansat pe 1 august

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

Despre Dinamo la VoyoSport Live: „Suporterii o să pupe sigla asta nouă”

Robert Niță a vorbit în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE despre startul excelent de sezonul al lui Dinamo cu Nuno Campos.

Fostul jucător de la Rapid și Foresta e de părere că nemulțumirile suporterilor lui Dinamo la adresa lui Andrei Nicolescu vor dispărea dacă echipa roș-albă va reuși să câștige titlul în aceste sezon.

„(n.r. Farul și Dinamo) Ambele echipe au antrenori noi și ambele arată foarte bine. Farul cu Ioan Ovidiu Sabău care arată mult mai bine cu el, iar Dinamo este surpriza plăcută pentru că toți ne raportam la ce a făcut Kopic.

Și toți ziceam unde a dus echipa și de ce a plecat Kopic, dar uite că sunt sus acolo și cam bat pe toată lumea, că avut niște derby-uri în aceste două meciuri.

Dacă au cei de la Dinamo rezultate bune sau foarte bună să vezi ce o să pupe suporterii și sigla asta nouă. Până la urmă e fotbal, nu poate toată lumea să fie de acord cu tine (n.r. cu Nicolescu). În legătură cu noua siglă, este o chestie de concepție, de gust și e teama asta de nou”, a spus Robert Niță în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.