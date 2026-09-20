Jakolis a început ca titular și a marcat în minutul 25, la doar trei minute după golul lui Lovro Duzdevic. Hajduk 2 a redus din diferență în minutul 32, prin Marin Modric, însă Zadar a păstrat avantajul până la final.

Antonio Jakolis (34 de ani) a debutat cu gol la HNK Zadar, noua sa echipă din Croația. Fostul jucător de la FCSB și CFR Cluj a înscris în victoria cu 2-1 contra lui Hajduk 2, în etapa a cincea din 3. NL South.

Fostul internațional croat a rămas pe teren 74 de minute la primul său meci pentru Zadar. Victoria a fost a treia pentru formația croată în acest sezon, iar echipa a urcat pe primul loc, cu 11 puncte după cinci etape.

Jakolis a semnat cu Zadar pe 15 septembrie, după o perioadă la Hrvatski Dragovoljac. În România, extrema a evoluat pentru CFR Cluj și FCSB. La formația din Gruia a strâns 82 de meciuri, cu nouă goluri și 16 pase decisive. Pentru FCSB a jucat 37 de partide, a marcat un gol și a oferit șase assisturi.

Jakolis a mai trecut în carieră pe la Dnipro, Kryvbas, Hajduk Split, Mouscron, Apollon Limassol, APOEL Nicosia, Panetolikos, Șibenik, FC Argeș, Fakel Voronej și FK Turan.