OFICIAL Îl mai țineți minte pe Antonio Jakolis? Gol la debutul la noua echipă pentru fostul jucător de la FCSB și CFR Cluj

Îl mai țineți minte pe Antonio Jakolis? Gol la debutul la noua echipă pentru fostul jucător de la FCSB și CFR Cluj Superliga
SPORT.RO
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Fostul jucător de la FCSB și CFR Cluj s-a întors în țara natală.

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Antonio Jakolis (34 de ani) a debutat cu gol la HNK Zadar, noua sa echipă din Croația. Fostul jucător de la FCSB și CFR Cluj a înscris în victoria cu 2-1 contra lui Hajduk 2, în etapa a cincea din 3. NL South.

Jakolis, gol la debut pentru HNK Zadar

Jakolis a început ca titular și a marcat în minutul 25, la doar trei minute după golul lui Lovro Duzdevic. Hajduk 2 a redus din diferență în minutul 32, prin Marin Modric, însă Zadar a păstrat avantajul până la final.

Fostul internațional croat a rămas pe teren 74 de minute la primul său meci pentru Zadar. Victoria a fost a treia pentru formația croată în acest sezon, iar echipa a urcat pe primul loc, cu 11 puncte după cinci etape.

Jakolis a semnat cu Zadar pe 15 septembrie, după o perioadă la Hrvatski Dragovoljac. În România, extrema a evoluat pentru CFR Cluj și FCSB. La formația din Gruia a strâns 82 de meciuri, cu nouă goluri și 16 pase decisive. Pentru FCSB a jucat 37 de partide, a marcat un gol și a oferit șase assisturi.

Jakolis a mai trecut în carieră pe la Dnipro, Kryvbas, Hajduk Split, Mouscron, Apollon Limassol, APOEL Nicosia, Panetolikos, Șibenik, FC Argeș, Fakel Voronej și FK Turan.

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