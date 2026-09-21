Real Madrid acuză arbitrajul din meciul cu Atletico: comunicatul oficial dat de „Los Blancos”

Real Madrid a pierdut derby-ul cu Atletico Madrid pe terenul rivalei, scor 1-2, într-un meci din runda a 7-a din La Liga.

Golurile echipei lui Diego Simeone au fost marcate de Grimaldo (53') din penalty și David (59'), în timp ce Real Madrid a punctat prin Rudiger (89') și a jucat în zece oameni din minutul 50, după eliminarea lui Huijsen.

Comunicatul oficial dat de Real Madrid după scandalul din derby-ul cu Atletico

Jose Mourinho și jucătorii lui Real Madrid au fost furioși la finalul meciului jucat pe „Estadio Metropolitano” din cauza unor decizii de arbitraj ale centralului Ortiz Arias, dar și ale arbitrului VAR Trujillo Suerez.

Real Madrid a emis un comunicat în care critică deciziile de a nu îi elimina pe Cristian Romero și Kang In Lee în urma unor faulturi dure asupra lui Jude Bellingham și Fede Valverde.

„Real Madrid a pierdut un derby pe stadionul Metropolitano, umbrit de arbitrajul dezastruos al lui Ortiz Arias, care nu l-a eliminat pe Cuti Romero în prima repriză pentru că l-a călcat pe Bellingham (în ciuda faptului că a revăzut faza pe monitorul VAR) și pe Kang-In Lee pentru că l-a călcat pe glezna stângă pe Valverde. Ambele decizii s-au dovedit decisive, iar meciul s-a decis în cele din urmă în repriza secundă în favoarea lui Atletico.

Până în primele 30 de minute, meciul a oferit puține ocazii, dar de atunci, controversele au acaparat derby-ul. În minutul 35, Bellingham a ajuns înaintea lui Cuti Romero, iar fundașul lui Atletico l-a prins cu crampoanele pe genunchiul stâng. Ortiz Arias i-a arătat inițial un cartonaș galben jucătorului nostru, dar a fost chemat de Trujillo Suarez pentru a revedea faza pe monitor.

După ce a urmărit faza, i-a anulat cartonașul lui Bellingham și i-a arătat fundașului lui Atletico un cartonaș galben în loc să-l elimine. Nouă minute mai târziu, arbitrul a comis o a doua eroare crucială și nu l-a sancționat pe Kang-In Lee pentru o intrare asupra lui Valverde pe care l-a călcat cu crampoanele pe glezna stângă.

Ortiz Arias a urmărit îndeaproape faza, dar nu i-a arătat jucătorului lui Atletico un cartonaș roșu (și nici măcar un cartonaș galben) și nu a fost chemat de Trujillo Suerez la monitorul VAR.

Penalty și eliminarea lui Huijsen: În minutul 50, arbitrul Ortiz Arias a acordat penalty pentru un fault comis de Huijsen asupra lui Giuliano și i-a arătat jucătorului de la Real Madrid un cartonaș galben. Chemat de Trujillo Suarez, acesta a revizuit faza pe monitor și de data aceasta a decis să-l elimine pe Huijsen”, a transmis Real Madrid.