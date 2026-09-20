Laurențiu Reghecampf (51 de ani) revine la FCSB după demiterea lui Marius Baciu, în urma înfrângerii cu Universitatea Craiova, scor 0-5. Antrenorul se afla sub contract cu Esperance Tunis, însă a ajuns la un acord cu Gigi Becali pentru revenirea la formația bucureșteană.

Gregory Tade îngroapă securea cu Reghecampf și îi transmite un mesaj important: „Spune-i fix așa”

Sport.ro l-a pus în temă pe fostul atacant al roș-albaștrilor cu revenirea tehnicianului, iar francezul a ținut să-i transmită un mesaj. De această dată, Gregory Tade a avut un ton diferit și i-a sugerat antrenorului să ia singur deciziile la echipă.

„Spune-i că este un antrenor bun, ceea ce este adevărat, și că nu ar trebui să-l asculte pe Gigi. Spune-i fix așa! Trebuie să ia propriile decizii și să nu lase jucători în afara echipei. Și mult noroc! Spune-i că mi-aș fi dorit să nu-l fi ascultat pe Gigi și să mă fi jucat. Așa am fi câștigat campionatul”, a spus Gregory Tade pentru Sport.ro.

Tade a ajuns în România în 2013, la CFR Cluj, de la St. Johnstone. A devenit golgheterul campionatului în sezonul 2014/15, iar FCSB l-a transferat pentru 500.000 de euro.

Fostul atacant susținea anul trecut pentru Sport.ro că Reghecampf i-a „distrus” cariera (DETALII AICI). Sub comanda lui Reghecampf, Tade a jucat 13 meciuri, cu trei goluri și o pasă decisivă.