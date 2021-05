Albentosa ar vrea sa-si tripleze salariul pentru a ramane la Dinamo! Reactia de ultima ora a conducerii aflata in negocieri cu fotbalistul

Spaniolul adus in aceasta iarna a fost un punct pozitiv in jocul lui Dinamo.

Conform Prosport, Albentosa ar dori sa incaseze 15.000 de euro pe luna pentru a semna prelungirea cu Dinamo, ceea ce l-ar face cel mai bine platit jucator al lui Dinamo, in conditiile in care Fabbrini si Anton au acceptat micsorarea contractelor, dupa negocierile cu DDB.

In prezent, spaniolul castiga 5.000 de euro lunar, iar o eventuala prelungire ar insemna ca si-ar tripla incasarile. Totusi, este greu de crezut ca dinamovistii vor plati o asemenea suma, mai ales in conditiile in care nu se va gasi un investitor care sa bage bani in echipa, iar Dinamo va trai in continuare din donatiile suporterilor.

"Prioritatea lui Dinamo este ramanerea in prima liga. Nu s-a discutat cu niciun jucator despre situatia contractuala sau ceea ce se va intampla in vara. Cu totii suntem concentrati pe prezent. Raul Albentosa a venit pe un salariu mai mic decat cel care a aparut in spatiul public. A venit pentru ceea ce inseamna clubul Dinamo, ca istorie si fani, si vrea sa ajute clubul in cea mai grea perioada din istorie.

Este o situatie cu totul speciala in cazul lui, pentru ca stim ce valoare are si stim ce salarii castiga inainte sa vina la Dinamo, chiar daca nu evolua de o buna perioada de timp. Nimeni nu a discutat cu el nimic de un viitor contract, mai ales ca eu eram singurul care poate sa poarte aceste discutii", a spus Mario Nicolae, managerul sportiv al lui Dinamo, pentru Digisport.

Ramane de vazut care va fi viitorul echipei din vara si ce jucatori vor ramane, dar Albentosa ar insemna un plus pentru "caini", in ciuda salariului mare pe care l-ar incasa.