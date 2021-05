"Ma doare ca Edi a intrat in capcana si discuta despre arbitraj!" Anghel Iordanescu, critic cu fiul sau! Anunt soc: "As tine cu DInamo!"

Fostul selectioner a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1.

Unul dintre cei mai cunoscuti antrenori din istoria fotbalului romanesc si o legenda a Stelei, Anghel Iordanescu se declara suparat pe fiul sau, Edi Iordanescu, care in viziunea sa a picat in plasa si discuta mai mult despre arbitrii decat despre fotbal. Fostul selectioner spune ca in opinia sa CFR-ul este echipa favorita la titlu, chiar daca trage un semnal de alarma si spune ca e posibil ca echipa campioana sa nu fie cea mai valoroasa.

"Chiar am tremurat. Credeam ca imi va strica sarbatoarea, dar in final, bravo lui Burca ca nu mi-a stricat serbarea. Nu tin decat cu echipa nationala a Romaniei. Mai tin cu juniorul, indiferent unde ar antrena, si dupa cu echipa sportiva a armatei. Ma dau si cu Dinamo daca ajunge pe acolo Edi.



E trist ca joaca cele mai bune echipe din campionat si se discuta mai mult de arbitraj decat de fotbal. Ma doare ca Edi intra in aceeasi capcana si discuta despre arbitraj. Am inteles ca in ultima perioada a facut doi pasi in spate. Din pacate, campionatul e influentat de maniera de arbitraj. Toate 3 sunt echipe valoroase, competitive. Din pacate, nu vedem un spectacol fotbalistic pe care ni l-am dori cu totii din cauza Federatiei.



E foarte greu sa dai totul o data la 3 zile. Indiferent ca e vorba de playout sau playoff. Este adevarat ca ne forteaza UEFA cu EURO 2020, dar va mai intreb ceva. De ce aveam nevoie de 16 echipe anul acesta? Acest campionat a diluat si valoarea loturilor de jucatori. Prin marirea numarului de echipe, a dus la o epuizare, fiindca se stia ca nu sunt date libere pentru meciuri.

Meciurile din 3 in 3 zile influenteaza, nu va castiga campionatul echipa cea mai valoroasa, nu va retrograda echipa cea mai slaba. Uitati-va aseara cate minute s-au jucat. Cat au tras de timp si unii si altii. Cea mai buna echipa si care vreau sa castige e CFR-ul. Un lot foarte bun si o echipa foarte buna are Craiova.

Un lot si cu tineri extrem de talentati are FCSB-ul, iar din punctul asta de vedere jos palaria in fata lui Gigi Becali. Si nu in ultimul rand, am ajuns la CFR, care in ultimii 3 ani a castigat campiontul, a reprezentat Romania in Cupele Europene. Repet, nu stiu daca echipa care castiga campionatul va fi si cea mai valoroasa", a spus Anghel Iordanescu la Digisport.