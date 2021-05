Un fost stelist, uluit de situatia din Stefan cel Mare: "Nu e normal ce se intampla la Dinamo!" Ce spune Ghionea despre programul DDB

Fostul stelist, Sorin Ghionea, a vorbit despre situatia dificila prin care trece Dinamo.

Dinamo este in cea mai neagra perioada a istoriei sale, iar clubul din Stefan cel Mare se lupta in acest final de sezon sa evite retrogradarea in liga secunda. Fanii "cainilor rosii" sperau ca clubul sa isi revina, dupa ce investitorii spanioli au preluat clubul, insa echipa a ramas cu aceleasi probleme financiare din trecut. Acum clubul este sustinut financiar de membrii cotizanti din programul DDB.

Sorin Ghionea nu este de acord ca suporterii sa plateasca salariile jucatorilor de la Dinamo, insa este foarte surprins de efortul incredibil pe care fanii il fac pentru clubul pe care il iubesc.

"Nu e normal ce se intampla la Dinamo. Chiar daca eu sunt stelist, nu e normal sa te plateasca multimea, pentru ca multimea nu are cunostinte despre ce inseamna fotbalul in general. E foarte grav cand ajunge multimea sa plateasca salarii.

Suporterii de la Dinamo sunt de apreciat, sunt unici prin ceea ce au facut. Ca ceva sa nu moara, probabil, au luat de la gurile copiilor lor 2 lei, 3 lei, 1 leu pe luna si aduc pentru acei oameni. 20 cati or fi, pentru salarii, deplasari, masa, etc. Sunt de apreciat, dar nu este un lucru normal intr-o societate sanatoasa, indiferent de disciplina sportiva.

Fotbalul este facut pentru spectatori, iar ei trebuie sa cotizeze la bugetul clubului prin cumpararea de bilete, venind si vazand meciurile, nu asa intr-o situatie de criza sa spuna «hai domne, sa ne adunam». Dupa aceea o sa se auda: «v-am platit salariile, v-am facut, v-am dres», pentru ca inevitabilul se va produce", a declarat Sorin Ghionea, pentru Realitatea Sportiva.