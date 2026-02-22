Tottenham - Arsenal se va disputa astăzi, începând cu ora 18:30. Derby-ul nord-londonez din Premier League, din etapa a 27-a, va fi transmis în exclusivitate de VOYO și redat în format LIVE VIDEO & TEXT de către Sport.ro.

Radu Drăgușin, titular în derby-ul cu Arsenal

Igor Tudor a luat decizia de a-l titulariza pe fundașul român în meciul său de debut cu Arsenal.

Drăușin va face pereche în centrul apărăii cu Micky van de Ven și vor încerca să o oprească liderul din Premier League.

Echipele de start:

Tottenham: Vicario - Gray, Drăgușin, Van De Ven - Spence, Gallagher, Palhinha, Bissouma - Sarr, Kolo Muani, Simons

Vicario - Gray, Drăgușin, Van De Ven - Spence, Gallagher, Palhinha, Bissouma - Sarr, Kolo Muani, Simons Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Eze, Zubimendi, Rice - Saka, Gyokeres, Trossard

LIVE VIDEO | Tottenham - Arsenal, azi de la 18:30, pe VOYO și Sport.ro

Tottenham are emoții în lupta pentru evitarea retrogradării din campionatul Angliei. Spurs ocupă locul 16 cu 29 de puncte, cu doar patru „lungimi” avans față de zona roșie a clasamentului, pornită de la West Ham (poziția a 18-a).

De cealaltă parte, Arsenal este liderul în Premier League cu 58 de puncte. „Tunarii” nu își mai permit pași greșiți în lupta pentru campionat, după ce au înregistrat în precedentele două jocuri doar remize.