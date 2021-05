EXCLUSIV | Oferte importante pentru Alexandru Cretu! Mijlocasul este dorit de la Dinamo Zagreb si Partizan Belgrad

Jucatorul curtat de FCSB si CFR Cluj e imposibil de transferat in Liga 1, in acest moment.

Desi este dorit in Romania de FCSB si CFR Cluj, Alexandru Cretu are sanse mari sa ramana in zona ex-iugoslava. Acesta a semnat rezilierea contractului cu Maribor, care ar fi expirat oricum pe 30 iunie, si are oferte din partea unor echipe importante din Croatia si Serbia, printre care Dinamo Zagreb si Partizan Belgrad. Prima echipa se apropie de al 22-lea titlu in Croatia si a fost sfertfinalista de Europa League, in timp ce Partizan este sigura de locul secund in Serbia si participarea in cupele europene in sezonul viitor.

In ultimii doi ani, ambele cluburi l-au mai dorit pe Cretu, dar slovenii au cerut o suma de transfer considerata prea mare, de peste doua milioane de euro. Liber de contract, inchizatorul a devenit atractiv acum si pentru cluburi din Rusia, Grecia si Turcia, care pot oferi salarii de 5-10 ori mai mari decat in Liga 1.

Cretu putea ajunge la FCSB, in 2015, daca Gigi Becali platea 500.000 de euro, atat cat a cerut la acel moment conducerea lui Poli Iasi. Latifundiarul a oferit doar 250.000 de euro si mutarea a picat. Un an si jumatate mai tarziu, cand jucatorul intrase in ultimul an de contract, a fost vandut in Slovenia pentru doar 100.000 de euro. "Prioritatea lui Cretu o reprezinta un nou contract in strainatate. Revenirea in Romania nu e prima optiune a lui Alex acum", a declarat Zvonko Milojkovici, impresarul fotbalistului.

Alexandru Cretu (29 ani) a evoluat pentru Poli Iasi (2010-2011, 2012-2016), CS Hunedoara (2011), Olimpija Ljubljana (2017-2018) si NK Maribor (2018-2021). El are 9 selectii pentru echipa nationala de tineret si a bifat cinci prezente pentru reprezentativa de seniori a Romaniei. Este cotat acum la 400.000 de euro si poate juca pe posturile de mijlocas defensiv, fundas central si fundas dreapta.

In actualul sezon, Cretu a avut 23 de prezente si doua goluri pentru Maribor, intr-o stagiune in care echipa sa a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Sloveniei, are sanse infime la castigarea titlului, dupa ce Olimpija Ljubljana a luat un avans de cinci puncte, cu cinci etape inante de finalul campionatului, si a parasit rusinos preliminariile Europa League, fiind eliminata in primul tur de Coleraine (Irlanda de Nord / 1-1, 4-5 d.p.).