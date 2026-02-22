Sezon fabulos pentru Cristi Chivu, în Serie A! Nici în cele mai frumoase vise ale sale, românul nu și-ar fi imaginat că, după 26 de etape, clasamentul din Serie A poate arăta ca în momentul de față. Cu Inter în fotoliul de lider, cu un avans imens față de urmăritoare.

La mijlocul săptămânii, AC Milan s-a împiedicat, acasă, de Como, scor 1-1, într-un meci restant din etapa a 24-a. Astăzi, la patru zile după punctele uriașe risipite de Milan, a venit rândul celor de la Napoli să o dea în bară. Spre marea bucurie a lui Chivu!

În partida cu Atalanta, în deplasare, campioana en-titre a început bine meciul, având 1-0, după 18 minute, prin golul lui Beukema. Partea secundă a adus însă remontada gazdelor. Atalanta a marcat prin Pasalic (61) și Samardzic (81), obținând o victorie uriașă: 2-1!

Rezultatul reprezintă o veste minunată pentru Chivu și Inter. Clasamentul din Serie A, care poate fi văzut mai jos, confirmă acest lucru. În fruntea ierarhiei, Inter are un avans de 10 puncte față de Milan și de 14 puncte față de Napoli!

Așadar, când mai sunt 12 etape de jucat, se poate spune, răspicat: Chivu are o mână pe titlu, în primul său sezon la Inter Milano!