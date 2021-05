Pleaca Mircea Lucescu de la Dinamo Kiev?! "Stim ca are oferte!" Ce scrie presa din Ucraina

Revenit in Ucraina dupa mai multi ani, Lucescu a reusit sa castige titlul cu Dinamo Kiev, chiar din primul sezon.

Considerat de multi ca fiind cel mai bun antrenor roman din istorie, Mircea Lucescu continua sa faca performanta la nivel inalt, in ciuda varstei. Revenit in Ucraina, dupa ce in trecut a facut din Sahtior una din fortele Europei, acum antrenor roman a castigat titlul cu marea rivala, Dinamo Kiev, iar ofertele nu lipsesc, anunta jurnalistii din Ucraina.

"Pot sa garantez 99.999% ca Mircea Lucescu va ramane la Dinamo Kiev si sezonul viitor! In primul rand, el mai are contract pentru inca un sezon. Apoi, Lucescu, cu vasta lui experienta, si-a dat seama ca s-a petrecut o schimbare, iar rivala Sahtior va suferi anumite socuri.

Romanul are un lot valoros si echilibrat cu care poate ataca UEFA Champions League, competitie in care va debuta abia in septembrie. Astfel, Dinamo va avea cel putin o luna jumatate in care va fi lipsita de griji spre deosebire de Sahtior. Lucescu este un tip ambitios si vrea sa demonstreze tuturor ca mai poate avea succes in Europa. Asta il mana in lupta.

Stim ca are oferte din Turcia, Romania, aici nu conteaza varsta, ci experienta lui. Dar marea provocare ramane UEFA Champions League. De aceea, va face totul cu aceasta echipa, pentru ca a dat de inteles ca crede in potentialul jucatorilor lui", a fost opinia unuia din cei mai influenti ziaristi din Ucraina, Igor Tsyganyk.