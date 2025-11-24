Dinamo București a încasat o lovitură înaintea partidei de la Botoșani din această seară. Confruntarea care încheie etapa a 17-a din Superliga României are loc astăzi, de la 20:30, și va fi redată LIVE TEXT de Sport.ro.

„Câinii roșii”, loviți chiar înainte de FC Botoșani - Dinamo

Antrenorul Zeljko Kopic nu se va putea baza împotriva formației moldave pe Alberto Soro (26 de ani), unul dintre cei mai importanți elevi ai săi din ultimele partide.

Fotbalistul ce evoluează ca extremă dreapta a acuzat o stare gripală și a fost lăsat acasă pentru a nu-și îmbolnăvi coechipierii, după cum informează gsp.ro.

Scoțianul Daniel Armstrong îi va lua locul, cel mai probabil, în atac. Alberto Soro reușise să marcheze câte un gol în precedentele două victorii ale „câinilor” din campionat: 2-1 cu CFR Cluj și 4-0 cu Csikszereda.

Alberto Soro, al patrulea absent de la Dinamo pentru duelul cu FC Botoșani

Adăugându-l pe Alberto Soro, Kopic nu se va putea baza în total pe patru fotbaliști contra Botoșaniului. Ceilalți trei sunt Adrian Mazilu (încă nepregătit din punct de vedere fizic), Alexandru Musi (accidentat) și Cristian Mihai (incert).

FC Botoșani - Dinamo reprezintă o confruntare importantă în vârful clasamentului. Gazdele pot reveni pe primul loc cu o victorie, iar oaspeții pot ajunge până pe locul doi în cazul unui succes.

