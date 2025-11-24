Botoșănenii sunt pe prima poziție într-un top al jocurilor câștigate “acasă”, cu 20 de puncte după 8 partide.  Dinamo este pe locul 3 într-un clasament al deplasărilor, cu 15 puncte. 

FC Botoșani - Dinamo | Echipe probabile

Botosani(4-3-3): Anestis; Petro, Miron, Diaw, Tiganasu; Bordeianu, David, Ongenda; Dumitru, Dumiter, Mailat

• Dinamo(4-3-3): Rosca; Ikoko, Boateng, Stoioanov, Oprut; Gnahore, Marginean, Cirjan; Soro, Karamoko, Musi

Leo Grozavu a jucat de 105 ori pentru “câini”, marcând 5 goluri în perioada 1992-1998.

La ora începerii jocului, la Botoșani, se anunță o temperatură de 2 grade Celsius. 

Cei doi tehnicieni, Kopic și Grozavu s-au întâlnit de 3 ori, și toate cele 3 partide s-au terminat la egalitate. 

FC Botoșani - Dinamo | Principalele cote la pariuri

Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe Dinamo, cu o cotă de 2.40.

  • Botoșani are 3.25 pentru un eventual succes.
  • Egalul - 3.10
  • Pariul “ambele marchează” are o cotă de 1.74
  • Pauză sau final X - 1.66

În ultimele 10 confruntări directe, Botoșani s-a impus de 4 ori, Dinamo de 3, iar celelalte 3 partide s-au terminat nedecis. 

Sebastian Colțescu de 48 de ani va conduce partida, un arbitru care acordă în medie destul de multe cartonașe galbene, 5,48, si 0,43 cartonașe roșii. 

Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează