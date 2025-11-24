Botoșănenii sunt pe prima poziție într-un top al jocurilor câștigate “acasă”, cu 20 de puncte după 8 partide. Dinamo este pe locul 3 într-un clasament al deplasărilor, cu 15 puncte.



FC Botoșani - Dinamo | Echipe probabile



• Botosani(4-3-3): Anestis; Petro, Miron, Diaw, Tiganasu; Bordeianu, David, Ongenda; Dumitru, Dumiter, Mailat

• Dinamo(4-3-3): Rosca; Ikoko, Boateng, Stoioanov, Oprut; Gnahore, Marginean, Cirjan; Soro, Karamoko, Musi



Leo Grozavu a jucat de 105 ori pentru “câini”, marcând 5 goluri în perioada 1992-1998.



La ora începerii jocului, la Botoșani, se anunță o temperatură de 2 grade Celsius.



Cei doi tehnicieni, Kopic și Grozavu s-au întâlnit de 3 ori, și toate cele 3 partide s-au terminat la egalitate.

FC Botoșani - Dinamo | Principalele cote la pariuri



Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe Dinamo, cu o cotă de 2.40.



Botoșani are 3.25 pentru un eventual succes.



Egalul - 3.10



Pariul “ambele marchează” are o cotă de 1.74



Pauză sau final X - 1.66



În ultimele 10 confruntări directe, Botoșani s-a impus de 4 ori, Dinamo de 3, iar celelalte 3 partide s-au terminat nedecis.



Sebastian Colțescu de 48 de ani va conduce partida, un arbitru care acordă în medie destul de multe cartonașe galbene, 5,48, si 0,43 cartonașe roșii.

