FCSB a pierdut în fața lui FC Botoșani, scor 2-3, într-un meci din runda a treia din play-out-ul Superligii.

Patronul roș-albaștrilor a fost furios după insuccesul echipei sale și a căutat vinovații pentru ce s-a întâmplat în această stagiune.

Mihai Pintilii, răspuns pentru Gigi Becali: „El dă banul”

Gigi Becali a spus că Mihai Pintilii este unul dintre vinovații pentru felul în care arată jocul FCSB-ului pentru că nu a adus un mijlocaș de valoare în iarnă.

Fostul antrenor de la FCSB i-a răspuns omului de afaceri și a explicat cum a fost ales Ofri Arad în iarnă, dar și faptul că ultima decizie a fost mereu a lui Gigi Becali.

„N-aveam cum să aducem noi mijlocași. Ne-am uitat la jucători, putem să le dăm o părere, dar până la urmă decizia e la Meme şi la nea Gigi. El dă banul.

În Turcia stăteam pe calculator şi aveam lista în fiecare seară. În jur de 60 de jucători am văzut, nu neapărat mijlocaşi. Căutam şi atacanţi, mai mult. Ne-am oprit la (n.r. Ofri) Arad, era cel mai interesant, jucând şi în Champions League.

Nu ştiu cât e pe placul lui nea Gigi. Nu are agresivitate. El caută un jucător în stilul lui Bourceanu.

E un jucător inteligent, pasează bine, vede jocul. Dar el, când a venit, era accidentat. Atâta timp cât nu poţi să alergi la fotbal, e foarte greu. Când poţi fizic îţi arăţi calităţile, când nu poţi, te ascunzi”, a declarat Mihai Pintilii, conform Prima Sport.

Ce a spus Gigi Becali

„(n.r. În cât timp credeaţi că poate schimba lucrurile Mirel Rădoi) Trebuia să schimbe lucrurile Meme sau chiar Pintilii sau chiar Charalambous, când am spus „luaţi mijlocaş central, că nu avem”. Baba face greşeli, e bezmetic. Lixandru nu mai ştie fotbal. Trebuia să o facă Pintilii, să se uite, să cerceteze dacă vrea să fie antrenor modern. Munceşte, uită-te, stai 17 ore pe calculator, vezi 200 de jucători.

„L-au adus pe Arad. Ce să facă Rădoi? Nu are ce să facă, nu are mijlocaş central”

Am cerut mijlocaşi, nu i-au adus. Bă, dacă n-au adus niciunul când am zis că dau 2 milioane pe mijlocaş... nu mai sunt capabili să aducă jucători, că acum trebuie tehnologie şi nu-mi place digitalizarea. N-au adus. L-au adus pe Arad. Ce să facă Rădoi? Nu are ce să facă, nu are mijlocaş central. Alte lucruri din fotbal le mai cârpeşti, dar mijlocul nu”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată mai sus.

În urma acestei înfrângeri din play-out, FCSB poate pierde prima poziție dacă UTA își câștigă meciul cu Metaloglobus.