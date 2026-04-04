Coincidență? Cum a debutat Rădoi pe banca lui FCSB în 2015 și cum a făcut-o acum, în play-out + Ce urmează pentru campioană

Înainte să înceapă play-out-ul Superligii României, Gigi Becali, patronul lui FCSB, l-a convins pe Mirel Rădoi să se întoarcă la echipă. Fostul internațional român a mai fost ”principal” la gruparea roș-albastră în perioada iunie 2015 - noiembrie 2015.

FCSB a ratat calificarea în play-off, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii, cu care gruparea roș-albastră a câștigat două titluri consecutive, și-au dat demisia după ultimul joc din sezonul regulat, cu ”U” Cluj la București, scor 1-3.

Debutul în al doilea mandat al lui Rădoi la FCSB sună în felul următor: egal, victorie, înfrângere. Cumva, la fel ca debutul în prima sa aventură pe banca roș-albastră, dar în altă ordine.

Atunci, Rădoi a început cu meciul din Supercupa României împotriva lui ASA Tg. Mureș, pierdut cu 1-0. A continuat cu prima etapă din Liga 1, 0-0 cu Petrolul Ploiești, iar al treilea meci și prima victorie a venit în al doilea tur preliminar UEFA Champions League cu AS Trencin, în deplasare, scor 2-0.

Acum, Rădoi a debutat cu un egal în al doilea mandat, 0-0 cu Metaloglobus la București. Prima victorie a venit mai devreme, în a doua partidă: 1-0 vs. UTA. Fostul internațional a bifat însă și un eșec pe banca roș-albastră, cel cu FC Botoșani de vineri seară din Moldova, scor 2-3.

Ce urmează pentru FCSB

Pentru FCSB urmează meciul cu Oțelul Galați de sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 20:00, care va conta pentru etapa #4 din play-out-ul Superligii României.

În clasament, echipa lui Rădoi ocupă primul loc, cel puțin temporar, cu 27 de puncte. FCSB poate fi devansată la finalul acestei etape doar de UTA. Dacă arădenii o înving pe Metaloglobus București, ajung la 28 de puncte și urcă pe prima poziție.