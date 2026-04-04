În urma acestui rezultat, moldovenii egalează campioana en-titre în fruntea clasamentului din play-off, dar ambele echipe pot fi depășite dacă UTA Arad își va câștiga meciul din această etapă, cu Metaloglobus.

Totuși, UTA nu reprezintă un pericol în ceea ce privește barajul pentru Conference League, deoarece echipa pregătită de Adrian Mihalcea nu a aplicat nici în acest sezon pentru licența UEFA.

Basarab Panduru, fostul mare internațional, în prezent analist TV, a avut un discurs dur la adresa lui Andre Duarte după această partidă. Portughezul a greșit grav la golul de 3-2 și l-a ”servit”, practic, cu pasa sa pe Sebastian Mailat, care a driblat portarul și a înscris în poarta goală.

Baasarab Panduru: ”N-am mai văzut asta”

„Prima repriză nu mă face să văd un FCSB. Chiar dacă posesia este din cale afară în favoarea Botoșaniului, ai 100 de pase bune, nici nu știu dacă s-a întâmplat așa ceva vreodată, mi se pare din cale afară de puțin.

Pe mine, ce se întâmplă după minutul 58 mă pune pe gânduri, pentru că mi se pare una dintre cele mai slabe reprize făcute de FCSB de mult timp încoace. Pe Botoșani nu știu cum să o iau: abia o bate pe Slobozia cu 3-2, se duce la Hermannstadt, ia o bătaie de nu știu cum au întors acolo, și acum rezultatul ăsta.

Duarte de ce a dat pasele alea? A căzut fizic? Nici dacă ai cârcei la picioare nu dai pasa aia la portar așa. Eu n-am mai văzut asta”, a spus Panduru, la Prima Sport.

FC Botoșani - FCSB 3-2

FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.

În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.