Imaginile deznădejdii: cum au fost surprinși cei de la FCSB după înfrângerea de la Botoșani

Campioana continuă să surprindă și în play-out.

FCSB pare de nerecunoscut în acest sezon. După ce a ratat play-off-ul, campioana a schimbat antrenorul, iar patronul Gigi Becali i-a dat mână liberă la echipă lui Mirel Rădoi pentru a duce la bun sfârșit singurul obiectiv trasat: accederea în cupele europene.

Vineri însă, FCSB a jucat cu FC Botoșani în etapa #3 din play-out, iar echipa lui Marius Croitoru s-a impus cu 3-2, la capătul unui act secund în care moldovenii au dominat, au jucat fotbal și au surclasat categoric gruparea lui Rădoi.

Foto: Imago Images

La finalul duelului, jucătorii lui FCSB au părut demoralizați. La flash-interviu, căpitanul Darius Olaru a recunoscut că FC Botoșani a fost echipa care și-a dorit mai mult de la meciul de vineri seară.

﻿FC Botoșani - FCSB 3-2

FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.

În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.

Ce urmează pentru FCSB

Pentru FCSB urmează meciul cu Oțelul Galați de sâmbătă, 11 aprilie, de la ora 20:00, care va conta pentru etapa #4 din play-out-ul Superligii României. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

În clasament, echipa lui Rădoi ocupă primul loc, cel puțin temporar, cu 27 de puncte. FCSB poate fi devansată la finalul acestei etape doar de UTA. Dacă arădenii o înving pe Metaloglobus București, ajung la 28 de puncte și urcă pe prima poziție.

