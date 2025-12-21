VIDEO Alex Dobre acuză după FCSB - Rapid 2-1: ”Am văzut penalty la Hromada, l-am rugat pe Istvan Kovacs să se ducă la VAR!”

Alex Dobre acuză după FCSB - Rapid 2-1: "Am văzut penalty la Hromada, l-am rugat pe Istvan Kovacs să se ducă la VAR!"
Campioana en-titre a învins liderul din Superligă.

FCSB a învins-o pe Rapid cu scorul de 2-1, duminică seara, pe Arena Naţională, într-un derby care a contat pentru etapa a 21-a din Superligă.

Campioana en-titre a deschis scorul prin Darius Olaru (24), cu un şut superb la colţul lung, după o combinaţie cu Daniel Bîrligea. 

Florin Tănase (75 - din penalty) a marcat al doilea gol al lui FCSB, după un henţ comis de Denis Ciobotariu.

Golul liderului Rapid a fost reuşit de Alexandru Dobre (86 - tot din penalty), după ce Danijel Graovac l-a faultat în careu pe Claudiu Petrila - a fost primul penalty primit de Rapid în acest campionat!

La final, rapidistul Alex Dobre a sugerat că la duelul dintre Șut și Hromada din prelungiri putea fi acordat penalty pentru giuleșteni.

”În prima repriză am jucat slab. Golul meu din penalty e 99% golul lui Claudiu (n.r. - Petrila, faultat în careu de Graovac).

La Hromada, eram aproape de fază și am văzut penalty! I-am și zis lui Istvan Kovacs să se ducă la VAR! Dar știți, că noi cu penalty-urile... (n.r. - Rapid nu primise nicio lovitură de la 11 metri până la meciul cu FCSB)

Sper să arătăm altă față în anul viitor, mă doare că nu le putem oferi satisfacție fanilor. Obiectivul nostru este să prindem cupele europene - acum, dacă reușim și să câștigăm campionatul, e un bonus”, a spus Dobre la Digisport.

Omul care are mai mulți bani dec&acirc;t Rom&acirc;nia, Bulgaria și Ungaria la un loc
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
”Ți se pare că sunteți cea mai bună echipă din România?” Florin Tănase a răspuns sincer după victoria cu Rapid
Bayern Munchen, o mașinărie invincibilă cu ”monstrul” Harry Kane! Număr uluitor de goluri înscrise în Bundesliga
Săpunaru, „intrare cu talpă înainte“ la Gâlcă: „Niciodată n-aș fi zis așa ceva!“
Elias Charalambous, reacție categorică după FCSB - Rapid + ce a spus despre răbufnirea lui Bîrligea
Gigi Becali s-a ascuns, dar mai apoi a dat cărțile pe față: ”Am zis ca voi din respect!”
FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și câteva petarde pe Arena Națională!

Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor

Dennis Man, înjurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

Surprizele din echipa de start a lui FCSB pentru derby-ul cu Rapid

Englezii fac ”lobby” pentru transferul lui Andrei Rațiu: ”Ar trebui să îl aibă în vedere!”

PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!



”Ți se pare că sunteți cea mai bună echipă din România?” Florin Tănase a răspuns sincer după victoria cu Rapid
Săpunaru, „intrare cu talpă înainte“ la Gâlcă: „Niciodată n-aș fi zis așa ceva!“
Bayern Munchen, o mașinărie invincibilă cu ”monstrul” Harry Kane! Număr uluitor de goluri înscrise în Bundesliga
Elias Charalambous, reacție categorică după FCSB - Rapid + ce a spus despre răbufnirea lui Bîrligea
Gigi Becali s-a ascuns, dar mai apoi a dat cărțile pe față: ”Am zis ca voi din respect!”
MM Stoica a dat verdictul despre cea mai controversată fază din FCSB - Rapid
Marius Șumudică are un remarcat după FCSB - Rapid 2-2: ”Jos pălăria!”
Încă un tricolor schimbă echipa în această vară: "Nu mai intră în planurile clubului"
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
Cine va arbitra FCSB - Farul Constanța, meciul în care Gigi Becali a anunțat că trimite echipa a doua
Adrian Porumboiu i-a făcut praf pe Istvan Kovacs și Colțescu: "Trecut mocirlos" / "Are în spate lucruri odioase"
stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

