FCSB a învins-o pe Rapid cu scorul de 2-1, duminică seara, pe Arena Naţională, într-un derby care a contat pentru etapa a 21-a din Superligă.

Campioana en-titre a deschis scorul prin Darius Olaru (24), cu un şut superb la colţul lung, după o combinaţie cu Daniel Bîrligea.

Florin Tănase (75 - din penalty) a marcat al doilea gol al lui FCSB, după un henţ comis de Denis Ciobotariu.

Golul liderului Rapid a fost reuşit de Alexandru Dobre (86 - tot din penalty), după ce Danijel Graovac l-a faultat în careu pe Claudiu Petrila - a fost primul penalty primit de Rapid în acest campionat!

