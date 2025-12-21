FCSB a învins-o pe Rapid cu scorul de 2-1, duminică seara, pe Arena Naţională, într-un derby care a contat pentru etapa a 21-a din Superligă.
Campioana en-titre a deschis scorul prin Darius Olaru (24), cu un şut superb la colţul lung, după o combinaţie cu Daniel Bîrligea.
Florin Tănase (75 - din penalty) a marcat al doilea gol al lui FCSB, după un henţ comis de Denis Ciobotariu.
Golul liderului Rapid a fost reuşit de Alexandru Dobre (86 - tot din penalty), după ce Danijel Graovac l-a faultat în careu pe Claudiu Petrila - a fost primul penalty primit de Rapid în acest campionat!
La final, rapidistul Alex Dobre a sugerat că la duelul dintre Șut și Hromada din prelungiri putea fi acordat penalty pentru giuleșteni.
”În prima repriză am jucat slab. Golul meu din penalty e 99% golul lui Claudiu (n.r. - Petrila, faultat în careu de Graovac).
La Hromada, eram aproape de fază și am văzut penalty! I-am și zis lui Istvan Kovacs să se ducă la VAR! Dar știți, că noi cu penalty-urile... (n.r. - Rapid nu primise nicio lovitură de la 11 metri până la meciul cu FCSB)
Sper să arătăm altă față în anul viitor, mă doare că nu le putem oferi satisfacție fanilor. Obiectivul nostru este să prindem cupele europene - acum, dacă reușim și să câștigăm campionatul, e un bonus”, a spus Dobre la Digisport.