Pe parcursul acestei partide, arbitrul român a avut de luat mai multe decizii grele. Prima a fost în minutul 30, când a acordat lovitură liberă pentru Liverpool din marginea careului, după ce i s-a transmis din camera VAR că un henț al lui Tchouameni ar fi fost comis în interiorul careului.



Istvan Kovacs, descris într-un singur cuvânt de spanioli



De partea cealaltă, nici cei de la Real Madrid nu au fost mulțumiți de arbitraj. Au acuzat faptul că puteau primi nu mai puțin de patru penalty-uri: două la Vinicius, unul la Arda Guler și altul la Alvaro Carreras.



După meci, publicația Defensa Central, specializată pe Real Madrid, a remuzat într-un singur cuvânt prestația arbitrului român după acest meci: ”Protagonist”.



Cel mai probabil, aceștia fac aluzie la faptul că românul a fost implicat în mai multe faze care au decis cursul, dar și soarta partidei.



Xabi Alonso, răspuns elegant: ”Asta e tot”



În ultimele secunde ale partidei de pe Anfield, Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a văzut și el cartonașul galben din partea lui Istvan Kovacs.

Tehnicianul a avut o discuție aprinsă cu Marcel Bîrsan, care a fost al patrulea oficial în această partidă, după care Kovacs i-a acordat un ”galben” în urma unei discuții de câteva secunde.



Întrebat la conferința de presă despre explicația primită din partea arbitrului pentru cartonașul galben, spaniolul s-a remuzat să spună: ”Sunt deciziile arbitrului, asta e tot”.

